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Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» втретє у фіналі програв столичному «Соколу»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 130

 

Кременчуцькі хокеїсти вийшли на лід без капітана та ще двох ключових гравців

Хокейний клуб «Кременчук» вже втретє у фіналі програв київській команді «Сокіл». Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.

Обидві команди вийшли на лід у неповному складі — про відсутність трьох гравців у «Сокола» було відомо ще наппередодні, а от «Кременчук» не дорахувався трьох хокеїстів у день матчу. З невідомих причин на лід не вийшов капітан команди Віталій Лялька — він не брав участі у ранковій розкатці, а передматчеву розминку провів, однак на сам матч не вийшов. Також внаслідок травм грати не могли ще двоє ключових хокеїстів.

 

 

У другій частині гри обидві команди почали порушувати правила і заробляли вилучення. Проте, за повідомленнями пресслужби федерації, обидва голкіпери були на висоті і стали головиними героями матчу.

«Сокіл» вирвав перемогу у той час, коли глядачі почали готуватися до овертайму. «Кременчук» пропустив дві шайби поспіль і хоч ще зміг повернутися в боротьбу, але зрівняти рахунок так і не зумів.

 

«Кременчук» — «Сокіл» — 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Рахунок у серії — 0:3

Шайби:

  • 1:0 — Кривошапкін (Кругляков, Андрющенко), 39:33.
  • 1:1 — Разумов (Качан, Толстушко), 43:20.
  • 1:2 — Чердак (Разумов, В. Мазур), 57:45.
  • 1:3 — Бородай (Толстушко, Ромащенко), 58:07.
  • 2:3 — Андрющенко (Кривошапкін, Матвієнко), 59:23.

Воротарі: Кучер — Дьяченко

Переглянути найцікаіші моменти матчу можна у відео.

Наступна зустріч команд відбудеться завтра, 28 березня, о 18.00 на арені «Айсберг» у Кременчуці.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Федерація хокею України Джерело відео: Федерація хокею України
Теги: ХК Кременчук спорт хокей Айсберг
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