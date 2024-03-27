Хокейний клуб «Кременчук» втретє у фіналі програв столичному «Соколу»

Хокейний клуб «Кременчук» вже втретє у фіналі програв київській команді «Сокіл». Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.
Обидві команди вийшли на лід у неповному складі — про відсутність трьох гравців у «Сокола» було відомо ще наппередодні, а от «Кременчук» не дорахувався трьох хокеїстів у день матчу. З невідомих причин на лід не вийшов капітан команди Віталій Лялька — він не брав участі у ранковій розкатці, а передматчеву розминку провів, однак на сам матч не вийшов. Також внаслідок травм грати не могли ще двоє ключових хокеїстів.
У другій частині гри обидві команди почали порушувати правила і заробляли вилучення. Проте, за повідомленнями пресслужби федерації, обидва голкіпери були на висоті і стали головиними героями матчу.
«Сокіл» вирвав перемогу у той час, коли глядачі почали готуватися до овертайму. «Кременчук» пропустив дві шайби поспіль і хоч ще зміг повернутися в боротьбу, але зрівняти рахунок так і не зумів.
«Кременчук» — «Сокіл» — 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
Рахунок у серії — 0:3
Шайби:
Воротарі: Кучер — Дьяченко
Переглянути найцікаіші моменти матчу можна у відео.
Наступна зустріч команд відбудеться завтра, 28 березня, о 18.00 на арені «Айсберг» у Кременчуці.
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