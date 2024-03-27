З початку епідсезону від ускладнень ковіду на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу – 4

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнавався, чи має новий штам коронавірусу «Дженні», який зареєстрували на Полтавщині, специфічні симптоми
Всього від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. Про це йдеться у звіті Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
У Полтавській області захворюваність на гострі респіраторні захворювання за 12-й тиждень (з 18 по 24 березня) у порівнянні з попереднім тижнем (з 11 по 17 березня) зросла та перевищує базовий рівень. За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіло 8889 осіб (на COVID-19 — 111), на 6% більше попереднього тижня і на 26% вище базового рівня.
У Кременчуцькій громаді ситуація краща, ніж загалом по області — з 18 по 24 березня захворіло 835 людей, що нижче базового рівня на 27,5%, але на 6,78% вище показника попереднього тижня. Серед хворих:
За звітний період у Кременчуці госпіталізували 37 людей, зокрема дітей від 0 до 14 років — 30 осіб, у віці 30 — 64 років — 6 захворілих та серед осіб старше 65 років — 1 хворий на ГРІ за тиждень.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у лікаря-епідеміолога Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лариси Коровіної, чи має новий штам коронавірусу «Дженні», який зареєстрували на Полтавщині, специфічні симптоми.
Лариса Коровіна додала, що коли була масова захворюваність на ковід, тоді можна було диференціювати специфічні симптоми певних штамів. А коли зараз йдуть поодинокі випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, це зробити важко.
Також ми запитали, що є у Кременчуці тести на ковід та вакцини від цієї інфекції. Пані Коровіна відповіла, що тести на коронавірусну інфекцію є в інфекційних стаціонарах, які перш за все займаються діагностикою, а також у лікарів первинної ланки.
За її словами, наразі кременчужани можуть щепитися вакциною Pfizer.
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