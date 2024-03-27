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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

З початку епідсезону від ускладнень ковіду на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу – 4

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 423

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнавався, чи має новий штам коронавірусу «Дженні», який зареєстрували на Полтавщині, специфічні симптоми

Всього від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. Про це йдеться у звіті Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

У Полтавській області захворюваність на гострі респіраторні захворювання за 12-й тиждень (з 18 по 24 березня) у порівнянні з попереднім тижнем (з 11 по 17 березня) зросла та перевищує базовий рівень. За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіло 8889 осіб (на COVID-19 — 111), на 6% більше попереднього тижня і на 26% вище базового рівня.

У Кременчуцькій громаді ситуація краща, ніж загалом по області — з 18 по 24 березня захворіло 835 людей, що нижче базового рівня на 27,5%, але на 6,78% вище показника попереднього тижня. Серед хворих:

  • 555 дітей від 0 до 14 років (66,5% від усіх захворілих),
  • у віці 15 — 17 років — 75 захворілих,
  • у віковій групі 18 — 29 років захворіло 28 осіб,
  • у віці 30 — 64 років — 162 захворілих,
  • серед осіб старше 65 років — 15 хворих на ГРІ за тиждень.

За звітний період у Кременчуці госпіталізували 37 людей, зокрема дітей від 0 до 14 років — 30 осіб, у віці 30 — 64 років — 6 захворілих та серед осіб старше 65 років — 1 хворий на ГРІ за тиждень.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у лікаря-епідеміолога Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лариси Коровіної, чи має новий штам коронавірусу «Дженні», який зареєстрували на Полтавщині, специфічні симптоми.

— Ні, немає нічого специфічного, — відповіла вона. — Це різновид коронавірусу. Він швидко мутує і може бути купа всіляких різновидів цього вірусу.

Лариса Коровіна додала, що коли була масова захворюваність на ковід, тоді можна було диференціювати специфічні симптоми певних штамів. А коли зараз йдуть поодинокі випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, це зробити важко.

— Відзнаки у клінічній картині ми не можемо спостерігати. Не можна сказати, що це новий штам — і якось по-іншому почала коронавірусна інфекція протікати. Захворюваність на ковід зараз незначна як в Україні, так і у Кременчуці.

Також ми запитали, що є у Кременчуці тести на ковід та вакцини від цієї інфекції. Пані Коровіна відповіла, що тести на коронавірусну інфекцію є в інфекційних стаціонарах, які перш за все займаються діагностикою, а також у лікарів первинної ланки.

— Вакцина надходить в Україну, її закуповують за вимогами лікувальних закладів, — коментує лікарка.

За її словами, наразі кременчужани можуть щепитися вакциною Pfizer.

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У Кременчуці зростає кількість хворих на грип. У місто скоро завезуть безкоштовну вакцину проти цієї хвороби

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: volyn24.com
Теги: коронавірус Covid-19 захворюваність грип ГРВІ
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