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Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині зафіксували новий штам коронавірусу

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 614

  

Медики заявляють, що він не несе ризиків для населення

Полтавські медики зафіксували в області перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні». Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Хоча на Полтавщині таке захворювання зафіксоване вперше, медики стверджують, що цей штам не несе загрози для населення, а вакцинація захищає від хвороби.

Нагадаємо, станом на кінець січня 2024 року в Україні було зафіксовано 9 випадків захворювання на новий штам коронавірусу.

Хворі були зареєстровані у Сумській (3 випадки), Волинській (2 випадки), Черкаській (2 випадки), Рівненській (1 випадок) та Запорізькій (1 випадок) областях.

Новий штам коронавірусу «Дженні» уперше був зафіксований у вересні 2023 року у США. Пізніше хворі були виявлені в Індії, Китаї та Британії.

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Автор: Яна Гудзь Фото: штучний інтелект
Теги: Полтавщина коронавірус штам Омікрон захворюваність
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