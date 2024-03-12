На Полтавщині зафіксували новий штам коронавірусу

Полтавські медики зафіксували в області перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні». Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Хоча на Полтавщині таке захворювання зафіксоване вперше, медики стверджують, що цей штам не несе загрози для населення, а вакцинація захищає від хвороби.
Нагадаємо, станом на кінець січня 2024 року в Україні було зафіксовано 9 випадків захворювання на новий штам коронавірусу.
Хворі були зареєстровані у Сумській (3 випадки), Волинській (2 випадки), Черкаській (2 випадки), Рівненській (1 випадок) та Запорізькій (1 випадок) областях.
Новий штам коронавірусу «Дженні» уперше був зафіксований у вересні 2023 року у США. Пізніше хворі були виявлені в Індії, Китаї та Британії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.