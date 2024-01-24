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Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Із початку року в Україні зафіксували новий штам коронавірусу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 232

  

Усього виявили 9 хворих у 5 областях України

З початку нового року в Україні виявили 9 випадків захворювання на новий шмат коронавірусу — «Дженні». Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хворі зареєстровані у таких областях:

  • Сумська (3 випадки);

  • Волинська (2 випадки);

  • Черкаська (2 випадки);

  • Рівненська (1 випадок);

  • Запорізька (1 випадок).

Серед них лише одна людина отримала дві дози вакцини проти COVID-19. У 8 інфікованих медичні фахівці зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, одна людина була госпіталізована до лікарні. 

Новий штам коронавірусу «Дженні» уперше був зафіксований у вересні 2023 року у США. Пізніше хворі були виявлені в Індії, Китаї та Британії.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що вакцинація проти COVID-19 захищає і від нового субваріанту.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався із завідувачкою амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 3 ЦПМСД № 1 Тетяною Пасічник. Лікарка розповіла, коли треба приймати антибіотики, противірусні та вітаміни під час лікування грипу, ковіду та ГРВІ.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: коронавірус штам захворюваність вакцинація
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