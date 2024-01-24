Із початку року в Україні зафіксували новий штам коронавірусу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 232

З початку нового року в Україні виявили 9 випадків захворювання на новий шмат коронавірусу — «Дженні». Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Хворі зареєстровані у таких областях:

Сумська (3 випадки);

Волинська (2 випадки);

Черкаська (2 випадки);

Рівненська (1 випадок);

Запорізька (1 випадок).

Серед них лише одна людина отримала дві дози вакцини проти COVID-19. У 8 інфікованих медичні фахівці зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, одна людина була госпіталізована до лікарні.

Новий штам коронавірусу «Дженні» уперше був зафіксований у вересні 2023 року у США. Пізніше хворі були виявлені в Індії, Китаї та Британії.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають, що вакцинація проти COVID-19 захищає і від нового субваріанту.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався із завідувачкою амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 3 ЦПМСД № 1 Тетяною Пасічник. Лікарка розповіла, коли треба приймати антибіотики, противірусні та вітаміни під час лікування грипу, ковіду та ГРВІ.