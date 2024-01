Коли треба приймати антибіотики, противірусні та вітаміни під час лікування грипу, ковіду та ГРВІ: інтерв'ю з кременчуцькою лікаркою

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 318

В Україні з осені до весни триває епідсезон. «ТелеграфЪ» попитав у кременчужан, як вони «долають» сезонну застуду – гуглять симптоми і лікуються самостійно чи йдуть до лікаря.

Також ми взяли інтерв'ю у завідувачки амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №3 ЦПМСД №1 Тетяни Пасічник, аби дізнатися, коли слід приймати антибіотики, противірусні препарати та вітаміни під час лікування грипу, ковіду та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Про симптоми та ускладнення грипу, ковіду та ГРВІ

– Розкажіть, з якими сезонними хворобами до вас найчастіше приходять на прийом?

– На сьогоднішній день це грип, ГРВІ, ковід. Ковід зараз вже віднесли до гострих респіраторних захворювань, він дуже не відрізняється по лікуванню. Це симптоматичне лікування. Звичайно, якщо вже є ускладнення, тоді ми вже більш специфічно підходимо до цього.

– Ви кажете, лікування симптоматичне. Яке саме?

– Жарознижувальні препарати при підвищенні температури тіла, при головному болі. Звичайно, якщо це назофарингіти, то застосування гіпертонічних розчинів морської солі для промивання носа. Плюс можуть бути симптоми болю в горлі, сухого, нечастого кашлю, який викликаний подразненням слизової оболонки глотки, то тут використовуються льодяники, які також мають болезаспокійливу дію, з місцевим анальгетичним чи бактеріальним ефектом. Комусь більше підходять спреї, які теж знімають симптоми сухого кашлю, подразнення горла, відчуття печіння або посилення болю під час ковтання.

І, звичайно, часте рясне пиття є основним лікуванням і по протоколах, і в принципі в буденній медичній практиці ми бачимо, що воно дає ефект.

– Якщо до вас приходять люди з симптомами хвороби, якось їх тестують, щоб дізнатися, що це – ковід, грип чи просто ГРВІ?

– Звичайно. Ми маємо експрес-тести в 15-20 хвилин часу і тестуємо пацієнтів, які звертаються до нас із симптомами ГРВІ. Тестування проводиться в ізоляторі в межах нашої поліклініки. Пацієнти, які приходять з підвищеною температурою, оглядаються в ізоляторі.

– Які ускладнення виникають, коли люди вчасно не звертаються до лікаря і переносять хворобу на ногах?

Це може бути бронхіт, синусит, пневмонія, плеврит (набряк плеври, може бути рідина в грудній порожнині), перикардит (запалення оболонки серця, яке протікає із рідиною в серці), пієлонефрит, цистит, якщо інфекція спуститься нижче. Якщо брати коронавірус і грип, може бути енцефаліт (захворювання оболонок головного мозку).

– Існує такий міф, що якщо людина замерзла або пила холодне, то вона може застудитися. Чи це так?

Це і міф, і не міф одночасно. Тому що коли людина перемерзла або вживала щось холодне, вона знижує цим опірність імунної системи та погіршує роботу «доброї» мікрофлори. Тоді негативна мікрофлора в організмі активізується, її кількість збільшується. Умовна оболонка із позитивних мікроорганізмів зменшується і це відкриває «ворота» – вхід для патогенних вірусів і бактерій.

– Чи ставите ви діагноз людині телефоном? Чи вона обов'язково повинна приходити на прийом, якщо, наприклад, в неї ГРВІ?

Поставити діагноз «грип» або «коронавірус» ми можемо тільки, якщо маємо лабораторне підтвердження. Якщо ми не маємо цього підтвердження, то це тільки ГРВІ. І в будь-якому випадку, якщо це початок захворювання та легкий перебіг, ми можемо проконсультувати в телефонному режимі. Але якщо симптоми тривають більше, ніж 5 діб, то пацієнт повинен звернутися на прийом, щоб його оглянули. Або ж лікар виїздить для консультації додому.

Згідно із законодавством, на даний момент ми можемо через підтверджений тестом грип чи коронавірус відкривати лікарняні листи дистанційно в телефонному режимі.

Якщо самопочуття погане, висока температура, людина не може прийти в амбулаторію до нас, то ми записуємо виклик, приїздить лікар і за необхідності оглядає пацієнта вдома. Там може бути і проведене тестування.

Що буде, якщо безконтрольно вживати антибіотики?

– У якому випадку треба робити бактеріальний посів, щоб дізнатися збудник хвороби?

– Якщо уже ускладнений процес: або синусити, або тонзиліти з нальотом, або захворювання, яке триває більше ніж 5-7 днів, або тривалий час висока температура, яка погано збивається жарознижувальними препаратами. То тоді потрібно призначати антибактеріальні препарати. І для того, щоб підібрати правильний антибактеріальний препарат, потрібен посів мазка з носа чи ротоглотки на мікрофлору, яка там є, і на чутливість до антибіотика.

– У ЦПМСД №1 роблять такий бакпосів?

– Ми можемо дати направлення, але його роблять в баклабораторії першої лікарні. Але ж і антибіотики не можна просто так призначати. По-перше, це не рекомендується. По-друге, зараз доведено, що вони ніяким чином не впливають на перебіг захворювання, тому що зазвичай захворювання зараз вірусні, а не бактеріальні. Або ж міксінфекція, коли поєднані і бактеріальні, і вірусні захворювання. Тобто призначати (антибіотики – ред.) з першого дня хвороби, як колись, немає ніякої ефективності. І знову ж, ми пам'ятаємо про навантаження на організм і на мікрофлору людини.

– Антибіотики в якому випадку призначають?

– Призначається антибіотикотерапія, якщо є підтвердження того самого бакпосіву, про який ви запитали. Або є підтверджені рентгеном бронхіт, пневмонія, або виражений тонзиліт з нальотом, з високою температурою, або коли є порушення з боку нирок, що ми бачимо в загальному аналізі сечі. Якщо ми проводимо загальний аналіз крові, і там виражена запальна реакція, і по стану пацієнта виражена інтоксикація, також призначається антибіотикотерапія.

– Без аналізу крові можуть виписати антибіотики?

– Емпірично можуть призначати прості антибіотики, якщо пацієнт не приймав їх, але стан у нього важкий. Коли інтоксикація, висока температура, хрипи в бронхах чи в легенях, але в пацієнта немає фізичної можливості зробити обстеження, бо важкий стан, то ми можемо призначити антибіотики. Але лише таблетовані і тільки починаючи з антибіотиків пеніцилінового ряду. Це роблять тільки лікарі, а не пацієнти самостійно!

– А як щодо антибіотиків в уколах?

– Це тільки стаціонарно. З вересня 2023 року ми не маємо права призначати на амбулаторному прийомі антибіотики ін'єкційно – внутрішньом'язові чи внутрішньовенні – цього не прописано у наших можливостях надання допомоги.

Зараз по антибіотиках змінилось досить багато. По-перше, є антибіотики, які вважаються резервом – левофлоксацин і цефтриаксон, який кололи внутрішньом'язово. Коли був ковід, досить часто його призначали навіть фармацевти (в аптеках – ред.), і пацієнти самостійно його купували без рецепта. Розвивається дуже висока резистентність, тобто стійкість мікроорганізмів до цих антибіотиків. І в той момент, коли ми сподіваємося на те, що вони допоможуть, вони не допомагають. На жаль, ще не придумали нових антибіотиків, є той спектр, який тримається протягом десяти чи більше років. І якщо їх приймати безконтрольно, резистентність буде досить високою.

Антибіотики резерву – це зараз всі ін'єкційні препарати будь-якого ряду. Наприклад, раніше на амбулаторному прийомі призначали левофлоксацини в таблетованій формі, зараз це препарат резерву. Його ми можемо призначати тільки після дозволу: після бактеріологічного посіву і консиліуму лікарів.

— Зараз ввели рецепти на антибіотики. Чому так погано, якщо люди приймають їх безконтрольно, чим це загрожує?

— Загрожує тим, що люди приймають їх неправильно. Вони самостійно купують, інструкцію почитали, хто як її зрозумів, лікар не розказав, як потрібно, бо вони до нього не зверталися. По-перше, люди не дотримуються часових норм. Поприймали два дні антибіотик, ефекту він не дав, а тільки підвищив, наприклад, температуру тіла. Але мало хто із пацієнтів, які не пов’язані з медициною, знає про те, що, якщо антибіотик протягом перших трьох днів підвищує температуру тіла, то значить, він працює, і це ефективний антибіотик.

Люди поприймали два дні, пізніше починають приймати новий, той не допомагає, а тоді вже приходять до лікаря. І виходить те, що пацієнти вже два антибактеріальні препарати поприймали, тож потрібно призначати якийсь третій. А у в нас не настільки багата група антибіотиків, щоб ми могли отак ними «розкидатися». Неправильний прийом породжує резистентність.

По-друге, прийом антибіотиків залежить і від вживання їжі, і від прийому інших препаратів під час захворювання.

Наприклад, приймала людина антибіотик пеніцилінового ряду неправильно, їй не допомогло, вона через дві доби почала приймати азитроміцин — не допомогло, прийшла до лікаря. А якби приймала правильно, то, можливо, той пеніцилін їй і допоміг. Це перше. Друге, за відсутністю знань пацієнти не зважають на те, що якщо вони приймали шість місяців тому антибіотик одного ряду, то його можна повторити тільки через пів року. Скажімо, пацієнт три місяці назад приймав пеніцилін, бо мав бронхіт. І тут у нього пієлонефрит чи цистит, він думає: «Ага, он той антибіотик мені поміг, в мене залишилися таблетки, пройшло два місяці, я поприймаю його ще раз». Але препарат уже не буде діяти або діятиме не на 100%.

— Резистентність розвивається, якщо людина часто п'є антибіотики, чи вона може навіть за один прийом розвинутися?

— Ні, за один прийом вона розвинутися не може. Вона виникає, якщо часто і неконтрольовано, або якщо людина приймає неправильно. Тобто два дні поприймала, допомогло, вирішила, що більше не потрібно. Пізніше повернулися якісь симптоми, знову почала приймати, от тоді формується резистентність. Плюс, якщо, наприклад, прописано в інструкції, що потрібно приймати дві таблетки на добу через кожні 8 годин, а людина забула прийняти, часовий режим змінюється, ефективність антибіотика зменшиться.

Більшість противірусних препаратів – це не доказова медицина

— У яких випадках варто вживати противірусні препарати?

— Тільки коли ми бачимо підтверджений тест на грип, тоді використовуємо противірусні препарати озельтамівіру (це діюча речовина). Це може бути і «Сельтавір», і «Азельта», і «Агріппа», їх зараз досить багато на ринку. Вони тільки проти грипу використовуються, не при всіх ГРВІ чи ковіді. Ці противірусні препарати входять в протокол лікування, якщо є підтверджений позитивний тест на грип.

Під час прийому озельтамівіру в організмі зменшується розмноження вірусу. Але треба потрапити у 48 годин. Тому що якщо з’являється температура, загальна слабкість, головний біль, не всі пацієнти одразу приходять з цим. Вони приходять зазвичай, коли вже є якісь ускладнення. І, звичайно, ці препарати — не для кожного, бо по ціновій політиці достатньо дорогі. Курс лікування — 30 таблеток — 600 гривень і вище, у залежності від фірми-виробника. Зазвичай пацієнти приходять, придбали собі «Аміксин», три таблетки якого коштують 100 гривень, і вважають, що вони одужають. І тільки потім приходять до лікаря, тоді вже сенсу озельтамівір приймати немає.

– Різні противірусні продаються в аптеках, їх рекламують, і багато людей, коли починають хворіти, їх купують і приймають. Вони дієві і взагалі це доказова медицина?

Це ви маєте на увазі «Гропринозин», «Новірин», «Аміксин»? Вони не мають доказової бази, і це перше. Друге — те, що люди їх купують самостійно, без призначення лікаря. І найголовніше, тут ми повинні пам’ятати про терміни. Хтось купує їх на третю добу захворювання, хтось на п’яту, а хтось, бо порадили знайомі, аж через тиждень, якщо не звертаються за медичною допомогою. Ці препарати дають навантаження на організм за рахунок хімічних речовин, але вони не подолають і не пригнічують вірус, не зменшують його концентрацію. Сенсу ці препарати призначати немає. Це не прописано ні в наших, ні в європейських протоколах. То рекламний хід фармфірм, вони ці препарати просувають. Коли людина приходить до аптеки, фармацевт повинен їй щось порадити, щоб покупець не пішов з пустими руками. Тому що це і кошти аптеки.

Можливо, якийсь відсоток і був би покращення перебігу захворювання, якби препарат приймали вчасно. А вчасно — це у перші 48 годин, тоді ми будемо мати позитивний ефект. На жаль, ніхто 48 годин зазвичай не дотримується. І сенсу у призначенні цих препаратів я не бачу.

Якщо пацієнт приймає «Новірин» чи «Аміксин» згідно зі схемою, по-перше, це навантаження на організм. Якщо брати той же «Новірин», до п’яти таблеток на добу — це велике навантаження і на печінку, і на нирки, тому що ці два органи переробляють і виводять всі токсичні продукти. І якщо поприймати «Новірин», немає гарантії, що не буде ускладнення у вигляді бронхіту чи синуситу, тому що немає доказової бази.

Полівітамінні комплекси не дають ефекту

– Єдине, що рекомендується, це вітамінотерапія. З жовтня по квітень рекомендується всім приймати вітамін D у профілактичній дозі — раз на добу по капсулі під час їжі. Особливо це стосується жінок, старших за 40 років, які вже можуть мати зміни менструального циклу, прояви остеопорозу.

Взимку сонячного випромінювання в недостатній кількості, тому вітамін D рекомендується приймати в профілактичній дозі тисячу міліграмів на добу. Якщо більше, ніж тисячу міліграмів, то це лише по показаннях, якщо в анамнезі є остеопороз, часті переломи. Досить часто порушення гормонального фону, розлади менструального циклу у жінок виникають на фоні зниженого рівня вітаміну D. Тут уже безпосередньо йде призначення лікарем.

Щодо вітаміну C. Під час застуди ми можемо його використовувати, якщо немає алергічної реакції на цей препарат. Тому що він досить часто викликає алергію. Усі люди зазвичай, як хворіють, починають пити чаї з малиною, їсти овочі та фрукти, які вміщують і так досить велику кількість вітаміну C, і плюс додатково приймають його в чистому вигляді. Тоді можуть виникати алергічні висипи. Можна приймати 250 міліграмів вітаміну C на добу протягом періоду захворювання, цього достатньо.

Вітамін C стабілізує судинну стінку, і за рахунок цього йде менше навантаження на організм.

Що стосується полівітамінів, куди входять і цинк, і вітамін C, і вітамін D, і вітаміни групи B у невеликих кількостях, то усі медики проти цього. Тому що досить часто в одній таблетці хочуть поєднати те, що поєднувати не можна. Навіть якщо брати вітаміни групи B, їх всі один з одним не можна поєднувати.

Чим більше вони зроблять таку «збірну солянку» (з вітамінів — ред.), тим більше у нас відсоток проявів алергічних реакцій. І не можна поєднувати всі вітаміни, тому що це такі специфічні сполуки, які потребують індивідуального підходу.

Тому полівітамінні комплекси приймати не бажано, і вони не мають такого ефекту, якого від них очікують люди. Дехто приходить і каже: «Я часто хворію, придбав собі полівітаміни, куди входить 14 вітамінів». Це є нелогічно. Плюс те, що кожен із цих вітамінів, який входить в склад тої одної таблетки, він у мінімальних дозуваннях. І ми не даємо допомоги організму, але цим самим робимо навантаження на печінку, серце, нирки, які повинні все це переробити і вивести.