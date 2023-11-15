Кременчуцька сімейна лікарка розповіла, чому антибіотики зараз призначають без здачі аналізів

Сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Ганна Пінкіна розповіла «Кременчуцькому Телеграфові», чому місцеві лікарі майже не направляють на здачу аналізів перед призначенням антибіотиків.
За її словами, наразі лікарі призначають антибіотики майже без додаткових досліджень через те, що сучасні протимікробні препарати мають широкий спектр дії.
Нагадаємо, за прогнозами ВООЗ, якщо нічого не вдіяти вже зараз, то до 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність.
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