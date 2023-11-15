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Кременчуцька сімейна лікарка розповіла, чому антибіотики зараз призначають без здачі аналізів

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 389

 

Зараз, як правило, направляють на аналізи лише при ускладненнях

Сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Ганна Пінкіна розповіла «Кременчуцькому Телеграфові», чому місцеві лікарі майже не направляють на здачу аналізів перед призначенням антибіотиків.

За її словами, наразі лікарі призначають антибіотики майже без додаткових досліджень через те, що сучасні протимікробні препарати мають широкий спектр дії.

— Звісно, на чутливість до антибіотиків можна здати мокроту чи сечу, але результат треба чекати до п’яти днів. Зараз ми робимо це рідко, коли виникають якісь складні випадки. Зазвичай призначаємо антибіотики широкого спектра, — розповіла Ганна Пінкіна.

Нагадаємо, за прогнозами ВООЗ, якщо нічого не вдіяти вже зараз, то до 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність.

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: аналізи антибіотики лікарі сімейний лікар Ганна Пінкіна
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