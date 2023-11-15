У згорілій квартирі в Полтаві знайшли мертвим чоловіка

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14 листопада після пожежі у квартирі в Полтаві знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Близько 19.00 до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від ДСНС про задимлення квартири на вул. Пушкіна в обласному центрі. На місце події прибули поліціянти, рятувальники та медики.

Після ліквідації пожежі рятувальники та правоохоронці виявили у приміщенні квартири тіло 61-річного власника оселі. Його тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють причини та обставини події.

Раніше ми писали, що поліція розслідує замах на вбивство 69-річного козельщанина.