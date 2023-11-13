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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Козельщині 69-річного чоловіка підрізав родич — поліція

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 172

 

Його прооперували

Поліція розслідує замах на вбивство 69-річного козельщанина. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

12 листопада близько 11.50 до сектору поліційної діяльності № 1 Кременчуцького райуправління поліції від медиків надійшла інформація про госпіталізацію 69-річного жителя Козельщини з ножовим пораненням.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції спільно з оперативниками поліції Горішніх Плавнів встановили, що пенсіонер був поранений за місцем проживання, під час конфлікту з родичем. Поліція вилучила знаряддя злочину та інші речові докази.

У причетності до скоєння злочину слідчі поліції підозрюють 39-річного родича постраждалого. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

— Потерпілого у тяжкому стані ушпиталили до медичної установи та прооперували, — повідомив тимчасово виконувач обов’язків навальника відділу поліції № 2 (Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції Олександр Акіменко.

Досудове розслідування розпочали за ч. 1 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Кременчуці «замінували» навчальні заклади.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: vinnitsa.info
Теги: замах на вбивство Козельщина ніж Горішні Плавні ст. 15 ст. 115 ККУ ст. 208 КПУ
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