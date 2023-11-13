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Домашнє насилля, жорсткі аварії та кіт на дереві: як минули три доби на Кременчуччині

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 139

 

Ранкове зведення

13 листопада у Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минули три останні доби на Кременчуччині.

Працівники Національної поліції:

  • виїздили на 20 викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння;
  • склали 9 адмінпротоколів за нетверезе водіння;
  • склали 20 адмінпротоколів за домашнє насильство.

Рятувальники ДСНС виїздили на такі надзвичайні події:

  • аварійне відкриття дверей на вул. Геро Маріуполя, 99 у Кременчуці — 16 ДПРЧ;
  • пожежу в коморі на 9 поверсі житлового будинку на вул. Тараса Бульби, 13 у Кременчуці — 14 та 16 ДПРЧ;
  • деблокування з автомобіля постраждалого в ДТП на просп. Лесі Українки 1-А у Кременчуці — 16 ДПРЧ;
  • забезпечення протипожежної безпеки під час обстеження підозрілого предмета на вул. Володимира Великого, 30 у Кременчуці — 14 ДПРЧ;
  • деблокування з автомобіля постраждалого в ДТП на вул. Київська у с. Піщане — 14 ДПРЧ;
  • аварійне відкриття дверей на просп. Свободи 28/42 у Кременчуці — 16 ДПРЧ;
  • зняття кота з дерева на вул. Вадима Пугачова у Кременчуці — 14 ДПРЧ.

Нагадаємо, 13 листопада у Кременчуці «замінували» навчальні заклади.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: зведення статистика поліція дснс
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