Домашнє насилля, жорсткі аварії та кіт на дереві: як минули три доби на Кременчуччині
Сьогодні, 10:32
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Ранкове зведення
13 листопада у Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минули три останні доби на Кременчуччині.
Працівники Національної поліції:
- виїздили на 20 викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння;
- склали 9 адмінпротоколів за нетверезе водіння;
- склали 20 адмінпротоколів за домашнє насильство.
Рятувальники ДСНС виїздили на такі надзвичайні події:
- аварійне відкриття дверей на вул. Геро Маріуполя, 99 у Кременчуці — 16 ДПРЧ;
- пожежу в коморі на 9 поверсі житлового будинку на вул. Тараса Бульби, 13 у Кременчуці — 14 та 16 ДПРЧ;
- деблокування з автомобіля постраждалого в ДТП на просп. Лесі Українки 1-А у Кременчуці — 16 ДПРЧ;
- забезпечення протипожежної безпеки під час обстеження підозрілого предмета на вул. Володимира Великого, 30 у Кременчуці — 14 ДПРЧ;
- деблокування з автомобіля постраждалого в ДТП на вул. Київська у с. Піщане — 14 ДПРЧ;
- аварійне відкриття дверей на просп. Свободи 28/42 у Кременчуці — 16 ДПРЧ;
- зняття кота з дерева на вул. Вадима Пугачова у Кременчуці — 14 ДПРЧ.
Нагадаємо, 13 листопада у Кременчуці «замінували» навчальні заклади.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Поліція Полтавщини
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