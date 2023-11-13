На Кременчуччині встановили карантинну зону через африканську чуму свиней

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Минулого тижня відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременчуцькій районній військовій адміністрації через виявлену на Градижчині африканську чуму свиней. Комісія встановила карантинну зону та зону нагляду.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він нагадав, що в яру поблизу села Мозоліївки Градизької громади знайшли трупи домашніх свиней. Дослідження патологічного (біологічного) матеріалу підтвердили у них наявність вірусу африканської чуми свиней.

Задля недопущення розповсюдження цього захворювання на території Кременчуцького району в селі Мозоліївка та в радіусі 3 км навколо села встановлена карантинна зона.

— Усі, хто входить та виходить з цієї зони мають пройти санітарну обробку, — пояснив очільник Кременчуцького РВА.

Він пояснив, що також встановлена зона нагляду радіусом 5 км навколо Мозоліївки.

— Власники загиблих свиней встановлені. Наразі проводиться дослідження, як ця інфекційна хвороба потрапила до села, — додав Олег Лєднік.

За його словами, для попередження сказу серед диких тварин районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запланувала провести санітарний відстріл лисиць. Наразі збирається інформація від Кременчуцького державного лісового господарства та Товариства мисливців щодо кількості диких тварин, щоб визначити скільки лисиць потрібно відстріляти для попередження епідемії.

— Проведення санітарного відстрілу диких тварин буде погоджено з обласною військовою адміністрацією і про це ми своєчасно повідомимо населення, — резюмував Олег Лєднік.