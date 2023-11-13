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Надзвичайні новини

На Кобеляччині перекинувся приватний човен: зникли двоє людей (доповнено)

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 190

 

Їх знайшли сьогодні зранку

12 листопада близько 16.35 на Дніпрі між селами Орлик та Придніпрянське Кобеляцької територіальної громади перекинувся приватний човен. Про це повідомила пресслужба ДСНС Полтавщини.

Надзвичайників про подію сповістив один із потерпілих, який зміг самостійно дістатися берега. Ще дві людини зникли. Їх знайшли о 9.20 13 листопада на відстані 250 м від берега.

 

У зв’язку зі складними погодними умовами рятувальники не мали змогу відразу розпочати водолазно-пошукові роботи. Обстеження берегової лінії проводили 10 ДСНСників, залучивши 2 одиниці техніки. 

Зранку 13 листопада о 7.30 представники водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області розпочали водолазно-пошукові роботи. До них приєдналися представники КУ «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради.

Доповнено:

— В ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що жителі Дніпропетровщини приїхали на Кам’янське водосховище для риболовлі. Зранку чоловіки зійшли на воду на моторному човні неподалік від села Орлик Кобеляцької громади. В обідній час погодні умови стрімко погіршились і велика хвиля раптово перекинула човен. Троє рибалок, які перебували у човні опинились у воді. Самостійно до берега зміг допливти лише 31-річний чоловік. А 27-річний та 51-річний — зникли у водоймі. Наразі поліція та рятувальники, із залученням водолазів, проводять пошуково-рятувальні заходи, — повідомив Олексій Шуліка, начальник відділення поліції №2 (м. Кобеляки).

За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Пошуки чоловіків тривають.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС у Полтавській області
Теги: потонули
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