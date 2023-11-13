12 листопада близько 16.35 на Дніпрі між селами Орлик та Придніпрянське Кобеляцької територіальної громади перекинувся приватний човен. Про це повідомила пресслужба ДСНС Полтавщини.
Надзвичайників про подію сповістив один із потерпілих, який зміг самостійно дістатися берега. Ще дві людини зникли. Їх знайшли о 9.20 13 листопада на відстані 250 м від берега.
У зв’язку зі складними погодними умовами рятувальники не мали змогу відразу розпочати водолазно-пошукові роботи. Обстеження берегової лінії проводили 10 ДСНСників, залучивши 2 одиниці техніки.
Зранку 13 листопада о 7.30 представники водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області розпочали водолазно-пошукові роботи. До них приєдналися представники КУ «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради.
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За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Пошуки чоловіків тривають.
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