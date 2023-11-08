Африканська чума свиней прийшла на Градижчину

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На Градижчині виявили африканську чуму свиней. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області вчора, 7 листопада.

В яру поблизу Мозоліївки Градизької громади знайшли трупи домашніх свиней. Дослідження патологічного (біологічного) матеріалу підтвердили ДНК вірусу африканської чуми свиней.

Задля недопущення розповсюдження цього захворювання на території Полтавської області, сьогодні на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременчуцькій районній військовій адміністрації, планують встановити карантин та оголосити неблагополучною територію земельної ділянки (яру) між населеними пунктами с. Мозоліївка та с. Пронозівка Градизької громади.

Нагадаємо, 2 листопада на Зіньківщині знайшли мертвого кабана, а в ньому — африканську чуму свиней.