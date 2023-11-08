Сьогодні в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла за «новим» церковним календарем

У народі це свято називають Михайлів день — що воно означає, головні традиції та чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Архангел Михаїл вважається провідником небесного воїнства ангелів, захисником християн та покровителем Києва. До нього в народі ставляться з великою пошаною, адже за церковними канонами, Архангел Михаїл супроводжує душі померлих на небо та зважує на терезах їхні добрі й погані вчинки.
Це велике світле свято, яке українці дуже люблять та називають цей день Михайловим.
Перенесення дати святкування Собору Архістратига Михайла з 21 на 8 листопада пов’язано з тим, що Православна церква України з 1-го вересня перейшла на новоюліанський церковний календар.
Це свято можна присвятити молитвам та умиротворенню. Варто сходити до храму — в Архистратига Михайла заведено просити захисту Сил небесних від сил зла. Вважається, що молитви у цей день мають особливу силу.
Це хороший день для благодійності та пожертвувань нужденним. Сьогодні можна налагодити хороші стосунки з рідними та вирішити давні конфлікти.
У Михайлів день суворо забороняється сваритися, з’ясовувати стосунки, засуджувати людей, бажати зла іншим, зводити наклеп та заздрити.
Що не можна робити в цей день
Прикмети на Михайла
Нагадаємо, що після переходу на новоюліанський календар в Україні змінилися дати православних свят. Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві українські церкви з 1-го вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена.
Нові дати свят за новоюліанським церковним календарем:
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