Сьогодні в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла за «новим» церковним календарем

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 542

У народі це свято називають Михайлів день — що воно означає, головні традиції та чого не можна робити у цей день

Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Архангел Михаїл вважається провідником небесного воїнства ангелів, захисником християн та покровителем Києва. До нього в народі ставляться з великою пошаною, адже за церковними канонами, Архангел Михаїл супроводжує душі померлих на небо та зважує на терезах їхні добрі й погані вчинки.

Це велике світле свято, яке українці дуже люблять та називають цей день Михайловим.

Перенесення дати святкування Собору Архістратига Михайла з 21 на 8 листопада пов’язано з тим, що Православна церква України з 1-го вересня перейшла на новоюліанський церковний календар.

Це свято можна присвятити молитвам та умиротворенню. Варто сходити до храму — в Архистратига Михайла заведено просити захисту Сил небесних від сил зла. Вважається, що молитви у цей день мають особливу силу.

Це хороший день для благодійності та пожертвувань нужденним. Сьогодні можна налагодити хороші стосунки з рідними та вирішити давні конфлікти.

У Михайлів день суворо забороняється сваритися, з’ясовувати стосунки, засуджувати людей, бажати зла іншим, зводити наклеп та заздрити.

Що не можна робити в цей день

Надавати послугу з корисливою метою, інакше вас спіткає невдача і покарання.

Сваритися, злословити та провокувати себе та інших на погані емоції.

Відмовляти у допомозі, якщо до вас звернулися із проханням.

Займатися важкою фізичною працею.

Мити голову, інакше розум «змиєте».

Користуватися гострими предметами та щось різати ножем.

Викидати їжу після застілля — віддайте її близьким, сусідам або нужденним.

Прикмети на Михайла

На хвойних деревах майже немає шишок — зима буде теплою.

На дубі багато жолудів — до м’якої зими.

Падає мокрий сніг — до дощової зими.

Вранці мороз — у грудні та січні буде багато снігу.

Густий туман — незабаром потеплішає.

Нагадаємо, що після переходу на новоюліанський календар в Україні змінилися дати православних свят. Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві українські церкви з 1-го вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена.

Нові дати свят за новоюліанським церковним календарем: