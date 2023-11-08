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Сьогодні в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла за «новим» церковним календарем

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 542

 

У народі це свято називають Михайлів день — що воно означає, головні традиції та чого не можна робити у цей день

Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Архангел Михаїл вважається провідником небесного воїнства ангелів, захисником християн та покровителем Києва. До нього в народі ставляться з великою пошаною, адже за церковними канонами, Архангел Михаїл супроводжує душі померлих на небо та зважує на терезах їхні добрі й погані вчинки.

Це велике світле свято, яке українці дуже люблять та називають цей день Михайловим.

Перенесення дати святкування Собору Архістратига Михайла з 21 на 8 листопада пов’язано з тим, що Православна церква України з 1-го вересня перейшла на новоюліанський церковний календар.

Це свято можна присвятити молитвам та умиротворенню. Варто сходити до храму — в Архистратига Михайла заведено просити захисту Сил небесних від сил зла. Вважається, що молитви у цей день мають особливу силу.

Це хороший день для благодійності та пожертвувань нужденним. Сьогодні можна налагодити хороші стосунки з рідними та вирішити давні конфлікти.

У Михайлів день суворо забороняється сваритися, з’ясовувати стосунки, засуджувати людей, бажати зла іншим, зводити наклеп та заздрити.

Що не можна робити в цей день

  • Надавати послугу з корисливою метою, інакше вас спіткає невдача і покарання.
  • Сваритися, злословити та провокувати себе та інших на погані емоції.
  • Відмовляти у допомозі, якщо до вас звернулися із проханням.
  • Займатися важкою фізичною працею.
  • Мити голову, інакше розум «змиєте».
  • Користуватися гострими предметами та щось різати ножем.
  • Викидати їжу після застілля — віддайте її близьким, сусідам або нужденним.

Прикмети на Михайла

  • На хвойних деревах майже немає шишок — зима буде теплою.
  • На дубі багато жолудів — до м’якої зими.
  • Падає мокрий сніг — до дощової зими.
  • Вранці мороз — у грудні та січні буде багато снігу.
  • Густий туман — незабаром потеплішає.

Нагадаємо, що після переходу на новоюліанський календар в Україні змінилися дати православних свят. Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві українські церкви з 1-го вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена.

Нові дати свят за новоюліанським церковним календарем:

  • Богоявлення (Водохреще) — 6 січня (замість 19 січня);
  • Стрітення Господнє — 2 лютого (замість 15 лютого);
  • Благовіщення Діви Марії — 25 березня (замість 7 квітня);
  • Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) — 24 червня (замість 7 липня);
  • Апостолів Петра та Павла — 29 червня (замість 12 липня);
  • Пророка Іллі — 20 липня (замість 2 серпня);
  • Маковія (Медовий Спас) — 1 серпня (замість 14 серпня);
  • Преображення Господнє (Яблучний Спас) — 6 серпня (замість 19 серпня);
  • Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня (замість 28 серпня);
  • Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня (замість 21 вересня);
  • Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня (замість 27 вересня);
  • Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (замість 14 жовтня);
  • Архістратига Михайла — 8 листопада (замість 21 листопада);
  • Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада (замість 4 грудня);
  • Андрія Первозванного — 21 листопада (замість 4 грудня);
  • День Святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня);
  • Різдво Христове — 25 грудня (замість 7 січня);
  • Собор Пресвятої Богородиці — 26 грудня (замість 8 січня);
  • Щедрий вечір, день Святої Маланки — 31 грудня (замість 13 січня).
Сьогодні, 6 вересня, Михайлове чудо за «новим» церковним календарем — що означає це свято
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Автор: Віктор Крук
Теги: ПЦУ церква свято УГКЦ
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