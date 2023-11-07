Погода 8 листопада: на Кременчук суне негода

У середу, 8 листопада, у Кременчуці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами.
За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме +10…+11°C, вітер постійно змінюватиме свої напрямки та весь час йтиме дощ.
Увечері стовпчики термометрів показуватимуть +11…+9°C.
За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вдень 8 листопада у Полтавській області очікується значний дощ. Оголошений перший рівень небезпечності — жовтий.
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