У Кременчуці продовжили закриття руху автотранспорту по вулиці Тараса Шевченка

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 4

У Кременчуці продовжили до 27 листопада закриття руху автотранспорту по вулиці Тараса Шевченка. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Рух перекрили від перехрестя вулиць Тараса Шевченка та Івана Мазепи до внутрішньодворового проїзду між будинком № 41/49 на вулиці Івана Мазепи та будинком № 59/78 на вулиці Тараса Шевченка.

Причина — реконструкція магістральної теплової мережі «Полтаватеплоенерго».

Нагадаємо, ремонт на цій ділянці дороги почали ще у середині серпня і планували звершити на початку жовтня. Через це маршрутки № 11 пустили за іншим маршрутом.