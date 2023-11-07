На Авдіївському напрямку загинув 26-річний лейтенант з Кременчуччини Олег Павленко

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31 жовтня під час виконання бойового завдання в Авдіївці Донецької області загинув воїн Олег Павленко. Мешканець Кременчуцького району загинув під час виконання бойового завдання із забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації.

Олег Миколайович Павленко народився 12 січня 1997 року у селі Сиротенки Глобинської громади. Він служив на посаді командира кулеметного взводу першої стрілецької роти військової частини А-4895.

Церемонія прощання із полеглим захисником Олегом Павленком відбудеться 8 листопада о 10.00. Прохання до мешканців Троїцького старостату о 11.30 зустріти Героя «живим коридором». О 10.30 відбудеться заупокійне богослужіння за українським воїном у Свято-Михайлівському храмі.

Поховання Героя відбудеться у селі Сиротенки.