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Кременчук, Спорт

Спортсмени з Кременчука стали призерами чемпіонату світу з бодибілдингу

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 304

У здобутку кременчужан — «срібло» та «бронза»

Кременчуцькі спортсмени Сергій Ройко та Ірина Тертична посіли призові місця на чемпіонаті світу з фітнесу та бодибілдингу. Змагання проходили в Іспанії й тривали з 31 жовтня до 5 листопада. Про це повідомили у Полтавській ОВА.

Сергій Ройко став другим у категорії менс фізик мускуляр, ростова категорія до 179 см. Ірина Тертична посіла 3 місце у категорії жінки бікіні, ростова категорія до 169 см. Загалом спортсмени з Полтавщини вибороли 5 медалей.

У командному заліку світового чемпіонату збірна України посіла друге місце в змаганнях серед жінок та друге місце — в змаганнях серед жінок-майстрів.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради
Теги: бодібілдинг
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