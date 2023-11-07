Спортсмени з Кременчука стали призерами чемпіонату світу з бодибілдингу

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Кременчуцькі спортсмени Сергій Ройко та Ірина Тертична посіли призові місця на чемпіонаті світу з фітнесу та бодибілдингу. Змагання проходили в Іспанії й тривали з 31 жовтня до 5 листопада. Про це повідомили у Полтавській ОВА.

Сергій Ройко став другим у категорії менс фізик мускуляр, ростова категорія до 179 см. Ірина Тертична посіла 3 місце у категорії жінки бікіні, ростова категорія до 169 см. Загалом спортсмени з Полтавщини вибороли 5 медалей.

У командному заліку світового чемпіонату збірна України посіла друге місце в змаганнях серед жінок та друге місце — в змаганнях серед жінок-майстрів.