За напад на медичного працівника пропонують карати позбавленням волі на строк до 15 років

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 125

В Україні хочуть посилити кримінальну відповідальність за напад на медичних працівників, аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Група народних депутатів сьогодні, 7 листопада, зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт № 10221 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту медичних працівників, працівників системи екстреної медичної допомоги та аптечних закладів, фахівців з реабілітації, рятувальників від протиправного посягання на життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків.

Самого тесту документа на порталі Верховної Ради поки немає. А за словами Михайла Радуцького, цей законопроєкт посилює кримінальну відповідальність за напад на медичних працівників, фахівців з реабілітації та рятувальників.

— Вважаю, що покарання за напад на медиків має бути таким самим, як за посягання на життя правоохоронців та військових. Такий законопроєкт став нагальною потребою. За останній місяць відбулося декілька резонансних нападів на медиків. У Черкасах відвідувачі караоке-клубу погрожували працівникам «екстренки», які надавали допомогу чоловіку з черепно-мозковою травмою. В Одесі невідомі напали з ножем на фельдшера «швидкої». У Харкові п’яний чоловік побив працівника «швидкої» та поліцейську, — зазначив народний депутат.

Михайло Радуцький пояснив, що кількість нападів на медиків щороку зростає. Водночас на відміну від правоохоронців, журналістів та низки інших професій, закон не захищає медичних працівників під час виконання службових обов’язків. На цей час напад на фельдшера «швидкої», якщо справа доходить до суду, у більшості випадків трактують як звичайне хуліганство.

Народний депутат нагадав, що парламентський комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування напередодні повномасштабної війни підготував та подав відповідний законопроєкт, щоб виправити цю ситуацію. Проте, правоохоронний комітет тоді повернув цей документ на доопрацювання.

— Врахувавши побажання колег, ми напрацювали спільно з МОЗ новий законопроєкт № 10221. Він розширює перелік професій (медичні працівники, працівники системи «екстренки», аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників) та пропонує доповнити статті Кримінального кодексу новими статтями, — пояснив Михайло Радуцький.

Він назвав покарання, яке передбачається у законопроєкті за новими статтями 3501 та 3502 Кримінального кодексу:

погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна — карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк;

— карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк; умисне заподіяння побоїв, легкої, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження — карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк; позбавленням волі на строк від 5 до 12 років;

— карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк; позбавленням волі на строк від 5 до 12 років; вбивство або замах на вбивство — карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі;

— карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі; захоплення або тримання як заручника — карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

— Фактично ми пропонуємо встановити таку саму відповідальність за напад на перераховані професії, яка сьогодні передбачена за посягання на життя і здоров’я правоохоронців та військових. На мою думку, у випадку ухвалення цього документу, нам вдасться значно скоротити кількість нападів на медиків, — зазначив Михайло Радуцький.