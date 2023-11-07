За напад на медичного працівника пропонують карати позбавленням волі на строк до 15 років

В Україні хочуть посилити кримінальну відповідальність за напад на медичних працівників, аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників під час виконання службових обов’язків.
Про це повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Група народних депутатів сьогодні, 7 листопада, зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт № 10221 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту медичних працівників, працівників системи екстреної медичної допомоги та аптечних закладів, фахівців з реабілітації, рятувальників від протиправного посягання на життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків.
Самого тесту документа на порталі Верховної Ради поки немає. А за словами Михайла Радуцького, цей законопроєкт посилює кримінальну відповідальність за напад на медичних працівників, фахівців з реабілітації та рятувальників.
— Вважаю, що покарання за напад на медиків має бути таким самим, як за посягання на життя правоохоронців та військових.
Такий законопроєкт став нагальною потребою. За останній місяць відбулося декілька резонансних нападів на медиків. У Черкасах відвідувачі караоке-клубу погрожували працівникам «екстренки», які надавали допомогу чоловіку з черепно-мозковою травмою. В Одесі невідомі напали з ножем на фельдшера «швидкої». У Харкові п’яний чоловік побив працівника «швидкої» та поліцейську, — зазначив народний депутат.
Михайло Радуцький пояснив, що кількість нападів на медиків щороку зростає. Водночас на відміну від правоохоронців, журналістів та низки інших професій, закон не захищає медичних працівників під час виконання службових обов’язків. На цей час напад на фельдшера «швидкої», якщо справа доходить до суду, у більшості випадків трактують як звичайне хуліганство.
Народний депутат нагадав, що парламентський комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування напередодні повномасштабної війни підготував та подав відповідний законопроєкт, щоб виправити цю ситуацію. Проте, правоохоронний комітет тоді повернув цей документ на доопрацювання.
Він назвав покарання, яке передбачається у законопроєкті за новими статтями 3501 та 3502 Кримінального кодексу:
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