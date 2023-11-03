На Зіньківщині знайшли мертвого кабана, а в ньому — африканську чуму свиней

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На території мисливських угідь Полтавщини знайшли мертвого кабана, у якого підтвердили африканську чуму свиней. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області (далі — Держспоживслужба).

2 листопада працівники відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції повідомили Зіньківську дільницю ветеринарної медицини про виявлений на території мисливських угідь Зіньківського госпрозр­ахункового мисливсько-рибальського господарства в Опішнянській громаді Полтавського району труп дикого кабана.

Цього ж дня була створена комісія для проведення епізоотичного обстеження та відбору біологічного матеріалу для дослідження, в результаті якого Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби виявила у трупі кабана ДНК вірусу африканської чуми свиней.

3 листопада на засіданні місцевої Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії Опішнянської селищної ради мають оголосити територію мисливських угідь Зіньківського ГМРП неблагополучною, та запровадити карантин.

Також був розроблений «План заходів щодо локалізації та ліквідації африканської чуми свиней на території мисливських угідь Зіньківського ГМРП, що знаходиться на території Опішнянської селищної громади Полтавського району Полтавської області та недопущення розповсюдження даного захворювання на території Полтавської області».

Заходи щодо запобігання розповсюдження африканської чуми свиней запроваджені відповідно до вимог «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней», затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 березня 2017 року № 111.

Раніше ми писали, у Кременчуці має бути створена місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія.

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