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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці реєструють поодинокі випадки скарлатини

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 200

Медики кажуть — природний епідеміологічний процес

У Кременчуці минулого місяця зареєстрували два випадки скарлатини, в області — 11 випадків. Про це під час засідання виконкому повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа. 

Він зазначив, що це звичайний природній епідеміологічний процес, ситуація під контролем. 

За даними департаменту, від початку 2023 року в нашому місті зареєстрували 8 випадків скарлатини, протягом 2022 року —  11 випадків.

Довідка: 

Скарлатина — гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом.

На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1–9 років.

Джерело інфекції — хвора людина чи бактеріоносій.

Шлях передавання — повітряно-краплинний. Краплі формуються під час кашлю, чхання і навіть розмови хворого. Вони розлітаються на 0,5–1,5 м від інфікованої людини. «Вхідними воротами» інфекції є ротоглоткові мигдалики.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: скарлатина
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