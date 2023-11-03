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Ferrexpo сплатить 400 млн гривень застави за керівника Полтавського ГЗК

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 274

 

Першочергово правоохоронці просили 157 млрд грн застави 

Гірничорудна компанія Ferrexpo сплатить заставу за голову правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктора Лотоуса. Про це повідомляє компанія у пресрелізі, опублікованому Лондонською фондовою біржею.

26 вересня Печерський районний суд обрав голові правління підприємства Віктору Лотоусу запобіжний захід у формі тримання під вартою з правом внесення застави у майже 1 млрд грн у межах кримінального провадження, де йому інкримінують завдання державі 157 млрд грн збитків у період 2015 — 2021 років через нібито незаконний видобуток корисних копалин. Першочергово ж правоохоронці просили для найманого менеджера заставу в розмірі 157 млрд грн, що є рекордним для України розміром застави. 

30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив заставу для керівника підприємства до 400 млн грн (приблизно $11 млн).  

«Після детальної оцінки ситуації Радою директорів Ferrexpo та враховуючи фінансовий стан Ferrexpo, компанія вирішила сплатити зменшену заставу, щоб голова правління Полтавського ГЗК міг бути звільнений з-під арешту для повернення до своєї сімʼї та виконання ролі керівника на підприємстві», — йдеться у повідомленні.
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Автор: Аліса Котова Джерело фото: Ferrexpo
Теги: Ferrexpo Полтавський ГЗК судова справа
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