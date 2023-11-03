Ferrexpo сплатить 400 млн гривень застави за керівника Полтавського ГЗК

Гірничорудна компанія Ferrexpo сплатить заставу за голову правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктора Лотоуса. Про це повідомляє компанія у пресрелізі, опублікованому Лондонською фондовою біржею.
26 вересня Печерський районний суд обрав голові правління підприємства Віктору Лотоусу запобіжний захід у формі тримання під вартою з правом внесення застави у майже 1 млрд грн у межах кримінального провадження, де йому інкримінують завдання державі 157 млрд грн збитків у період 2015 — 2021 років через нібито незаконний видобуток корисних копалин. Першочергово ж правоохоронці просили для найманого менеджера заставу в розмірі 157 млрд грн, що є рекордним для України розміром застави.
30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив заставу для керівника підприємства до 400 млн грн (приблизно $11 млн).
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