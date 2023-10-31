Київський апеляційний суд залишив під вартою керівника Полтавського ГЗК

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30 жовтня Київський апеляційний суд за підсумками засідання залишив під вартою керівника Полтавського ГЗК, який належить компанії Ferrexpo: у вересні цього року слідчі Національної поліції України звинуватили його у начебто незаконному видобутку корисних копалин. Про це повідомляє кореспондент «Еспресо» із зали засідань.

Мова йде про Віктора Лотоуса. У залі суду керівник підкреслив, що очолює підприємство вже 16 років і сумлінно виконував свої обов’язки весь цей час, про що свідчить серйозний перелік нагород та висновок наглядової ради підприємства. Він додав, що не збирався і не збирається переховуватись від слідства. До того ж на Полтавському ГЗК повідомляють, що комбінат має належний спеціальний дозвіл на надрокористування і видобуває тільки залізорудну сировину вже протягом 50 років.

— Я міг би зникнути 22 вересня 2023 року. Я міг би зникнути раніше. Я міг би зникнути рік або два тому. Тому що всі карні справи були розпочаті рік тому, пів року тому, півтора року тому. 4 карні справи. Але для мене принциповим було залишатись в Україні. Адже я впевнений у тому, що невинуватий. Я не робив нічого, що порушує чинне законодавство, — заявив Віктор Лотоус під час доповіді колегії суддів.

Колегія суддів не звернула увагу на довідки про стан здоров’я керівника підприємства. За словами адвокатів, за місяць перебування голови правління у слідчому ізоляторі воно суттєво погіршилося. Не взяв до уваги суд і те, що завищена сума застави суперечить чинній практиці як українського судочинства, так і Європейського суду з прав людини. За словами сторони захисту, такий високий рівень застави є по суті безальтернативним запобіжним заходом, що свідчить про порушення вимог статті 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини.

Суду надали відповідні висновки Інституту з прав людини щодо очевидних порушень прав людини під час цього процесу.

Також судді відмовили у клопотанні народного депутата України Михайла Бондаря, який хотів взяти Віктора Лотоуса на поруки.

— Він буде виконувати всі покладені на нього обов’язки. Буде зʼявлятись до суду. Не порушить закону, як і решта тих людей, яких я взяв на поруки. Це здебільшого майданівці, добровольці, військовослужбовці, які, коли мені віддали їх на поруки, не порушували покладені на них обов’язки, — заявив народний обранець у залі суду.

Суд знизив розмір застави керівникові з майже 1 млрд гривень, але все одно призначив високу суму — 400 млн гривень. Сторона захисту заявила, що такий розмір застави є непомірно великим і необґрунтованим.

— Ми вважаємо, що це черговий приклад незаконного рішення. Сторона захисту навела чимало аргументів, чому підозра є необґрунтованою в цілому, і чому ті звинувачення, які висуваються, не знаходять підтвердження. І так само ми зазначили масу аргументів, чому в такому розмірі та будь-якому іншому розмірі застава не є обґрунтованою , — заявив Олександр Ружицький, адвокат голови правління.

У пресслужбі Полтавського ГЗК ще раз наголосили, що ця та інші справи проти Полтавського ГЗК є протиправними спробами дестабілізувати великого роботодавця й інвестора української економіки й негативно впливають на інвестиційний імідж України.

Віктор Лотоус залишатиметься під вартою на термін досудового розслідування, яке триватиме до кінця листопада.

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