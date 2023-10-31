Київський апеляційний суд залишив під вартою керівника Полтавського ГЗК

30 жовтня Київський апеляційний суд за підсумками засідання залишив під вартою керівника Полтавського ГЗК, який належить компанії Ferrexpo: у вересні цього року слідчі Національної поліції України звинуватили його у начебто незаконному видобутку корисних копалин. Про це повідомляє кореспондент «Еспресо» із зали засідань.
Мова йде про Віктора Лотоуса. У залі суду керівник підкреслив, що очолює підприємство вже 16 років і сумлінно виконував свої обов’язки весь цей час, про що свідчить серйозний перелік нагород та висновок наглядової ради підприємства. Він додав, що не збирався і не збирається переховуватись від слідства. До того ж на Полтавському ГЗК повідомляють, що комбінат має належний спеціальний дозвіл на надрокористування і видобуває тільки залізорудну сировину вже протягом 50 років.
Колегія суддів не звернула увагу на довідки про стан здоров’я керівника підприємства. За словами адвокатів, за місяць перебування голови правління у слідчому ізоляторі воно суттєво погіршилося. Не взяв до уваги суд і те, що завищена сума застави суперечить чинній практиці як українського судочинства, так і Європейського суду з прав людини. За словами сторони захисту, такий високий рівень застави є по суті безальтернативним запобіжним заходом, що свідчить про порушення вимог статті 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини.
Суду надали відповідні висновки Інституту з прав людини щодо очевидних порушень прав людини під час цього процесу.
Також судді відмовили у клопотанні народного депутата України Михайла Бондаря, який хотів взяти Віктора Лотоуса на поруки.
Суд знизив розмір застави керівникові з майже 1 млрд гривень, але все одно призначив високу суму — 400 млн гривень. Сторона захисту заявила, що такий розмір застави є непомірно великим і необґрунтованим.
У пресслужбі Полтавського ГЗК ще раз наголосили, що ця та інші справи проти Полтавського ГЗК є протиправними спробами дестабілізувати великого роботодавця й інвестора української економіки й негативно впливають на інвестиційний імідж України.
Віктор Лотоус залишатиметься під вартою на термін досудового розслідування, яке триватиме до кінця листопада.
Нагадаємо,
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