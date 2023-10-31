У Полтаві через витік палива з вантажівки загорівся легковик — поліція

31 жовтня у Полтаві під час руху загорівся легковий автомобіль BMW X5. Ймовірно машина загорілась через те, що на гарячі частини вихлопної системи потрапило паливо, що витекло з вантажівки.
Про це повідомили в обласній поліції.
За даними поліції, під час руху вантажівки стався витік пального на проїзну частину дороги. У цей момент поруч рухався BMW X5, який раптово загорівся. У поліції розповіли, що внаслідок події ніхто не постраждав.
На цій ділянці вулиці рух транспорту тимчасово обмежили. Наразі рятувальники пожежу ліквідували.
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