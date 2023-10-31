МВС запустив Telegram-канал Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Завдання — надати всю необхідну інформацію, адже лише протягом жовтня на гарячу лінію Уповноваженого надійшло 2199 дзвінків
В Україні запустили Telegram-канал Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
У цьому Telegram-каналі буде ключова інформація з пошуку осіб та щодо взаємодії з Міноборони й Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
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