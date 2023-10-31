МВС запустив Telegram-канал Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

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Завдання — надати всю необхідну інформацію, адже лише протягом жовтня на гарячу лінію Уповноваженого надійшло 2199 дзвінків

В Україні запустили Telegram-канал Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У цьому Telegram-каналі буде ключова інформація з пошуку осіб та щодо взаємодії з Міноборони й Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

— Наше ключове завдання — надати всю необхідну інформацію, адже довіра до Реєстру й відповідно кількість звернень постійно зростає. Протягом жовтня на гарячу лінію Уповноваженого надійшло 2199 дзвінків — в середньому, 91 на добу. За останні 10 днів надійшло 792 звернення. Обробили 12 526 запитів та видали 11 736 витягів. З них 88 — щодо дітей. Шукаємо всіх. Допомагаємо кожному, — зазначив очільник МВС України.