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МВС запустив Telegram-канал Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Сьогодні, 17:36 Переглядів: 69

 

Завдання — надати всю необхідну інформацію, адже лише протягом жовтня на гарячу лінію Уповноваженого надійшло 2199 дзвінків

В Україні запустили Telegram-канал Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У цьому Telegram-каналі буде ключова інформація з пошуку осіб та щодо взаємодії з Міноборони й Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

— Наше ключове завдання — надати всю необхідну інформацію, адже довіра до Реєстру й відповідно кількість звернень постійно зростає. Протягом жовтня на гарячу лінію Уповноваженого надійшло 2199 дзвінків — в середньому, 91 на добу. За останні 10 днів надійшло 792 звернення. Обробили 12 526 запитів та видали 11 736 витягів. З них 88 — щодо дітей. Шукаємо всіх. Допомагаємо кожному, — зазначив очільник МВС України.
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Автор: Віктор Крук
Теги: МВС телеграм-канали зниклі безвісти
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