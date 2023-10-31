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Українцям повернуть гроші за ремонт пошкодженого житла — президент підписав закон

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 19

 Близько 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла за програмою єВідновлення — понад 19 тисяч з них вже отримали виплати на загальну суму 1,5 млрд грн

Українцям повертатимуть гроші за ремонт зруйнованого житла. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

— Йдеться про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, житло яких було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії, — зазначають у пресслужбі відомства.

Основна зміна — розширення форм компенсації за програмою єВідновлення. Відтепер її зможуть отримати й ті українці, які зробили ремонт за власний кошт.

— Це буде третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року, — додали у пресслужбі.

У Мінреінтеграції також нагадали, що перший етап комплексної програми передбачав ремонти пошкоджених будинків вартістю до 200 тисяч гривень.

Під час другого можна було отримати компенсацію за повністю знищене житло.

— Запуск третього етапу планували давно з огляду на відповідні запити від громадян, які зробили ремонт самотужки. Адже вони так само претендують і мають право на державну компенсацію, — пояснили у відомстві.

Варто додати, що станом на середину жовтня близько 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла за програмою єВідновлення, а 19,3 тисячі з них вже отримали виплати на загальну суму 1,5 млрд грн. 

Нагадаємо, першим 19 жителям Миргорода надійде компенсація за пошкоджене майно внаслідок ворожого ракетного обстрілу. За інформацією начальника Полтавського ОВА Філіпа Проніна, загалом їм виплатять з обласного бюджету понад 1 млн грн.

А за компенсацією на пошкоджене майно внаслідок ракетного удару 22 вересня по Кременчуку звернулося 29 осіб. Про це нещодавно повідомив міський голова Віталій Малецький.

На компенсацію шкоди, завданої останнім ракетним ударом по Кременчуку, потрібно 30 млн грн 
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Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский законопроєкт компенсації пошкоджене майно житло
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