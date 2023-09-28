На компенсацію шкоди, завданої останнім ракетним ударом по Кременчуку, потрібно 30 млн грн

На компенсацію шкоди, завданої ракетним ударом по Кременчуку 22 вересня, потрібно 30 млн грн. Таку цифру сьогодні назвав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на онлайн-брифінгу у відповідь на запитання редакції як швидко постраждалим буде надана матеріальна допомога з обласного бюджету та які її розміри.
Він послався на дані, отримані від міського голови Кременчука Віталія Малецького, та зауважив, що станом на сьогодні обстежено та встановлений розмір шкоди по 90% пошкоджених будівель.
Він додав, що окрім компенсації пошкодженого майна ті постраждалі, які отримали поранення та травми внаслідок ракетного удару також отримають допомогу у рамках обласної програми соціального захисту та від міської громади.
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