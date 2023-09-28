На компенсацію шкоди, завданої останнім ракетним ударом по Кременчуку, потрібно 30 млн грн

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 263

Ця сума може збільшитися, адже у місті обстежено лише 90% пошкоджених будівель

На компенсацію шкоди, завданої ракетним ударом по Кременчуку 22 вересня, потрібно 30 млн грн. Таку цифру сьогодні назвав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на онлайн-брифінгу у відповідь на запитання редакції як швидко постраждалим буде надана матеріальна допомога з обласного бюджету та які її розміри.

Він послався на дані, отримані від міського голови Кременчука Віталія Малецького, та зауважив, що станом на сьогодні обстежено та встановлений розмір шкоди по 90% пошкоджених будівель.

— Як будуть подані документи від людей, то будуть проводитися індивідуальні виплати. Місту надамо кошти, коли будуть оформлені акти. Затримки не буде, — пояснив Дмитро Лунін.

Він додав, що окрім компенсації пошкодженого майна ті постраждалі, які отримали поранення та травми внаслідок ракетного удару також отримають допомогу у рамках обласної програми соціального захисту та від міської громади.