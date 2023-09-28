Міський палац культури може «перетворитися» у пункт незламності на 5 тисяч людей

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 458

Міський палац культури у разі необхідності може стати великим пунктом незламності на 5 тисяч людей. Про це 28 вересня під час засідання виконкому розповів міський голова Віталій Малецький.

На території МПК встановлять окрему автономну котельню, щоб вона забезпечувала заклад теплом.

— Зал — 1200 людей, + спортзал спортшколи, + допоміжні приміщення, + малий зал, + коридори — ми можемо у разі потреби розмістити близько 5 тисяч людей, — пояснив міський голова.

Це робитимуть у випадку, якщо буде втрачений певний район теплопостачання, виникне потреба у великому пункті обігріву, доведеться спустити воду у будинках, а людей тимчасово розмістити на базі соціального об'єкта. У великому пункті незламності буде працювати медичний блок та блок харчування.

За словами мера, таких майданчиків планують зробити 5 у місті.