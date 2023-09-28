Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки Альфатекс привітав дітлахів з початком навчального року
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

Міський палац культури може «перетворитися» у пункт незламності на 5 тисяч людей

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 458

 

Подібних майданчиків планують зробити 5 у місті

Міський палац культури у разі необхідності може стати великим пунктом незламності на 5 тисяч людей. Про це 28 вересня під час засідання виконкому розповів міський голова Віталій Малецький.

На території МПК встановлять окрему автономну котельню, щоб вона забезпечувала заклад теплом.

— Зал — 1200 людей, + спортзал спортшколи, + допоміжні приміщення, + малий зал, + коридори — ми можемо у разі потреби розмістити близько 5 тисяч людей, — пояснив міський голова.

Це робитимуть у випадку, якщо буде втрачений певний район теплопостачання, виникне потреба у великому пункті обігріву, доведеться спустити воду у будинках, а людей тимчасово розмістити на базі соціального об'єкта. У великому пункті незламності буде працювати медичний блок та блок харчування.

За словами мера, таких майданчиків планують зробити 5 у місті.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: Пункти Незламності пункти обігріву МПК котельня
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх