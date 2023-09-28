Міський палац культури може «перетворитися» у пункт незламності на 5 тисяч людей

Міський палац культури у разі необхідності може стати великим пунктом незламності на 5 тисяч людей. Про це 28 вересня під час засідання виконкому розповів міський голова Віталій Малецький.
На території МПК встановлять окрему автономну котельню, щоб вона забезпечувала заклад теплом.
Це робитимуть у випадку, якщо буде втрачений певний район теплопостачання, виникне потреба у великому пункті обігріву, доведеться спустити воду у будинках, а людей тимчасово розмістити на базі соціального об'єкта. У великому пункті незламності буде працювати медичний блок та блок харчування.
За словами мера, таких майданчиків планують зробити 5 у місті.
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