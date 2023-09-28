Кому з жителів Полтавщини та за що подякував Володимир Зеленський
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Відзначив рятувальників, поліцейських, лікарів та волонтерів
Вчора, 26 вересня, під час свого звернення Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, лікарям, поліцейським, волонтерам та комунальникам Полтавської області за гарну цілодобову службу.
— Майже щоночі в українському небі знищуються десятки дронів, різні типи ракет. На жаль, бувають влучання та падіння уламків. Незмінно наші рятувальники, лікарі, поліцейські, волонтери, комунальники — всі екстрені служби працюють цілодобово, аби допомогти людям та зберегти нашу інфраструктуру. Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначилися цими тижнями на Одещині, Полтавщині та Черкащині, — говорить Володимир Зеленський.
ДСНС України у Полтавській області:
Євген Білокобильський — сержант
Володимир Смик — сержант
Сергій Кириченко — капітан
Поліція Полтавщини:
Антон Триголов — старший лейтенант
Олег Нікіша — капітан
Лікарі:
Ксенія Кушко — лікарка бригади Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Ігор Гевеля — фельдшер
Полтавські волонтери:
Тетяна Шаховцева
Ігор Штефан.
— Я дякую вам за вашу сміливість! — Володимир Зеленський.