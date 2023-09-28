Кому з жителів Полтавщини та за що подякував Володимир Зеленський

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Вчора, 26 вересня, під час свого звернення Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, лікарям, поліцейським, волонтерам та комунальникам Полтавської області за гарну цілодобову службу.

— Майже щоночі в українському небі знищуються десятки дронів, різні типи ракет. На жаль, бувають влучання та падіння уламків. Незмінно наші рятувальники, лікарі, поліцейські, волонтери, комунальники — всі екстрені служби працюють цілодобово, аби допомогти людям та зберегти нашу інфраструктуру. Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначилися цими тижнями на Одещині, Полтавщині та Черкащині, — говорить Володимир Зеленський.

ДСНС України у Полтавській області:

Євген Білокобильський — сержант

Володимир Смик — сержант

Сергій Кириченко — капітан

Поліція Полтавщини:

Антон Триголов — старший лейтенант

Олег Нікіша — капітан

Лікарі:

Ксенія Кушко — лікарка бригади Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Ігор Гевеля — фельдшер

Полтавські волонтери:

Тетяна Шаховцева

Ігор Штефан.

— Я дякую вам за вашу сміливість! — Володимир Зеленський.