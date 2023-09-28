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Кому з жителів Полтавщини та за що подякував Володимир Зеленський

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 447

Відзначив рятувальників, поліцейських, лікарів та волонтерів 

Вчора, 26 вересня, під час свого звернення Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, лікарям, поліцейським, волонтерам та комунальникам Полтавської області за гарну цілодобову службу.

— Майже щоночі в українському небі знищуються десятки дронів, різні типи ракет. На жаль, бувають влучання та падіння уламків. Незмінно наші рятувальники, лікарі, поліцейські, волонтери, комунальники — всі екстрені служби працюють цілодобово, аби допомогти людям та зберегти нашу інфраструктуру. Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначилися цими тижнями на Одещині, Полтавщині та Черкащині, — говорить Володимир Зеленський.

ДСНС України у Полтавській області:

  • Євген Білокобильський — сержант
  • Володимир Смик — сержант
  • Сергій Кириченко — капітан

Поліція Полтавщини:

  • Антон Триголов — старший лейтенант
  • Олег Нікіша — капітан

Лікарі:

  • Ксенія Кушко — лікарка бригади Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
  • Ігор Гевеля — фельдшер

Полтавські волонтери:

  • Тетяна Шаховцева
  • Ігор Штефан.
— Я дякую вам за вашу сміливість! — Володимир Зеленський.
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Автор: Дарія Згура
Теги: подяка Володимир Зеленський президент Україна екстрені служби
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