Як взимку захищатимуть енергосистему на Полтавщині та чи буде «справедливим» відключення світла

Об’єкти енергосистеми в області від ударів з повітря буде захищати близько 150 мобільно-вогневих груп
Минулої зими та планованих черг відключень побутових споживачів з боку населення було багато скарг на те, що одні житлові багатоповерхівки відключають згідно з чергою, а сусідні ніколи не відключають, посилаючись на те, що вони знаходяться на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури.
Під час онлайн-брифінгу, який пройшов сьогодні, 28 вересня, у начальника Полтавської обласної військової адміністрації запитали чи буде така «несправедливість» повторюватися і цієї зими?
Він пояснив, що в області розроблено 6 черг на відключення електроенергії. Шляхом перерозподілу побутових споживачів змогли вивільнити 24 мВт загальної потужності енергосистеми. Усюди, де у трансформаторів були вільні лінії, об’єкті критичної інфраструктури перемикнути на них.
Він також розповів, що в області проводиться організаційна робота щодо забезпечення захисту енергетичних об’єктів від удару «Шахедів». Вони, зокрема, прикриваються захисними сітками. Нещодавно створені 7 додаткових мобільно-вогневих груп, завершується підготовка ще 23 мобільно-вогневих груп. А загалом в області енергосистему від ударів з повітря цієї зими буде захищати близько 150 мобільно-вогневих груп. Навчання по діях в умовах можливого блекауту проводяться з енергетиками.
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