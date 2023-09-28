Як взимку захищатимуть енергосистему на Полтавщині та чи буде «справедливим» відключення світла

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 235

Об’єкти енергосистеми в області від ударів з повітря буде захищати близько 150 мобільно-вогневих груп

Минулої зими та планованих черг відключень побутових споживачів з боку населення було багато скарг на те, що одні житлові багатоповерхівки відключають згідно з чергою, а сусідні ніколи не відключають, посилаючись на те, що вони знаходяться на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури.

Під час онлайн-брифінгу, який пройшов сьогодні, 28 вересня, у начальника Полтавської обласної військової адміністрації запитали чи буде така «несправедливість» повторюватися і цієї зими?

— Скарги звісно будуть. Але енергетики провели велику роботу, щоб зменшити кількість побутових споживачів, що знаходяться на спільній лінії з об’єктами критичної інфраструктури, які не можна відключати від електроенергії. Ще щоб графіки відключень були більш «справедливими», — відповів Дмитро Лунін.

Він пояснив, що в області розроблено 6 черг на відключення електроенергії. Шляхом перерозподілу побутових споживачів змогли вивільнити 24 мВт загальної потужності енергосистеми. Усюди, де у трансформаторів були вільні лінії, об’єкті критичної інфраструктури перемикнути на них.

— Щоб не було так, що до однієї лінії підключений відділ поліції, який не відключають, і який споживає 1% електроенергії, та житлові будинки, які теж не відключають і які споживають 99% електроенергії. Таких випадків тепер буде значно менше, — додав Дмитро Лунін.

Він також розповів, що в області проводиться організаційна робота щодо забезпечення захисту енергетичних об’єктів від удару «Шахедів». Вони, зокрема, прикриваються захисними сітками. Нещодавно створені 7 додаткових мобільно-вогневих груп, завершується підготовка ще 23 мобільно-вогневих груп. А загалом в області енергосистему від ударів з повітря цієї зими буде захищати близько 150 мобільно-вогневих груп. Навчання по діях в умовах можливого блекауту проводяться з енергетиками.