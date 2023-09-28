Як впливає народження дітей на старіння жіночого організму

Багато хто вважає, що материнство омолоджує жінку, і що чим більше дітей, тим краще для її здоров’я. Але чи справді це так?
Американські вчені з університету Джорджа Мейсона провели велике дослідження, яке показало, що насправді народження дітей пришвидшує процес старіння жіночого організму на 11 років. Як вони до цього дійшли, і які ще наслідки має материнство для жінок?
Вчені дослідили ДНК 2000 жінок репродуктивного віку і з’ясували, що у тих, хто народжував, були коротші теломери. Це кінцеві частини хромосом, які захищають їх від пошкоджень і старіння. Короткі теломери асоціюються з поганим здоров’ям, особливо серцево-судинною системою. Крім того, вчені помітили, що кожна додаткова дитина скорочувала теломери ще більше. Звичайно, на довжину теломер також впливають інші фактори, такі як генетика, спосіб життя, стрес тощо.
Але не тільки ДНК страждає від материнства.
Жінки після пологів часто зустрічаються з такими проблемами:
Таким чином, материнство не таке вже й благодатне для жіночого організму, як може здаватися. Але це не означає, що жінкам не варто народжувати дітей. Вони просто мають бути свідомими ризиків і дбати про своє здоров’я.
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