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У Кременчуці ухвалили тарифи на тепло для «Теплоенерго» та КВБЗ

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 650

 

Але для кременчужан, яких обслуговують ці підприємства, оплата за теплову енергію не зміниться

Для кременчужан, яких теплом постачають «Теплоенерго» та КВБЗ, тарифи не зміняться. 28 вересня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради ухвалив рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що надаються комунальним підприємством «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» та «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод». Мова йде про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на опалювальний період 2023-2024 років.

Міська влада запевнила, що з прийняттям цих рішень оплата за теплову енергію для споживачів не збільшиться, тобто залишиться на тому ж рівні, що й була, адже у Кременчуці впродовж всього воєнного стану дотримуються позиції президента Зеленського та введеного ним мораторію на підняття тарифів для населення. Жителі міста, які отримують послуги від комунальних підприємств Кременчука, платять за тарифами, що були встановлені та діяли станом на 24 лютого 2022 року.

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Міський голова Віталій Малецький зауважив, що встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів дасть можливість КП «Теплоенерго» і ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» отримувати компенсацію від держави за різницю в тарифах.

Що стосується кременчужан, які є споживачами ПАТ «Полтаватеплоенерго», то міська влада продовжує відстоювати на всіх рівнях питання застосування справедливих одноставкових тарифів довоєнного часу.

Одночасно, міська влада звертається до громадян з проханням, по можливості, своєчасно сплачувати за спожиті комунальні послуги. Це дасть можливість теплопостачальним підприємствам якісніше підготуватися до опалювального періоду. Якщо «Полтаватеплоенерго» поверне одноставкові тарифи, для споживачів мають провести перерахунок.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 18000.com.ua
Теги: Теплоенерго Полтаватеплоенерго КВБЗ тарифи тарифи на тепло
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