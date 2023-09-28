«Полтаватеплоенерго» погрожує кременчужанам судами та арештом житла за борги

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 376 Коментарів: 1

«Полтаватеплоенерго» погрожує кременчужанам судами та арештом житла за борги. Оголошення про це з’явились на під'їздах будинків по всьому місту.

«Численні звернення до боржників з проханням погасити борг не були результативними. Тому підприємство змушене розпочати процес примусового стягнення заборгованості, шляхом подачі позовних заяв», — йдеться у повідомленнях.

Раніше у полтавському комунальному підприємстві скаржилися, що станом на 13 вересня кременчужани заборгували 136,2 млн гривень, а комунальні підприємства — 58,1 млн гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо тарифів, які застосовує у Кременчуці «Полтаватеплоенерго»

Нагадаємо, міська влада Кременчука не приховує, що комунальні підприємства та державні установи Кременчука не розраховуються за надані послуги з теплопостачання «Полтаватеплоенерго», бо вважають тарифи неправомірними.

У липні на відкритті абонентського відділу «Полтаватеплоенерго» міський голова Віталій Малецький на запитання журналістів — що ж робити кременчужанам — платити чи не платити — сказав, що можна не платити, але уважно дивитися на термін, щоб надавач послуги теплопостачання не подав до суду, бо тоді прийдеться заплатити.

Звідки борги

Нагадаємо, 8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. Відновлювали структурні підрозділи коштом державного та обласного бюджетів.

Опалювальний сезон минулого року розпочався майже вчасно, але згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область ведуть нерівний бій щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.