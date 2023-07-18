Скільки складає борг виконкому за тепло, та де у Кременчуці знаходиться відділ збуту «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 18 липня, у Кременчуці відновив роботу відділ збуту ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», який тепер знаходиться на першому поверсі житлового будинку за адресою: вул. Театральна, 21 (біля Міського палацу культури).
І хоч це нове приміщення відділу збуту знаходиться вже не прямо на зупинці громадського транспорту, як раніше, все ж воно розташоване у місці сходження великих транспортних потоків, неподалік зупинок комунальних маршрутів № 1,5, 25, 3б, а також маршруток 15, 17, 11, 3б тощо.
На «відкриття» зібрався комунальний бомонд — керівництво «Полтаватеплоенерго», кременчуцький міський голова із заступниками та керівництвом «Теплоенерго», а також місцеві ЗМІ. Екскурсію ж відремонтованим приміщенням колишнього банку провела заступниця генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Наталія Макаруша.
Вона розповіла, що відділ збуту переїхав до нового приміщення задля створення комфортних умов для роботи персоналу підприємства та споживачів і абонентів, а також для надання деяких послуг, що не стосуються безпосередньо теплової енергії: підписання договорів, отримання актів і рахунків, звірка даних по комерційних вузлах обліку тощо.
Зі свого боку, міський голова Віталій Малецький зазначив, що сьогоднішнє відкриття цього центру обслуговування — ще один крок до того, щоб обласне комунальне підприємство стало ближчим і зрозумілішим для кременчуцьких споживачів.
У залі обслуговування споживачів розділено на фізичних та юридичних осіб. Тут також є дві лавки, для тих, хто очікуватиме у черзі. Не вистачає тільки кондиціонера. Тим більше, що в усіх інших приміщеннях як от бухгалтерія, юридичний відділ чи вони є.
До речі, задля експерименту, що перевірити як працює «вікно» для юридичних осіб, міський голова вирішив дізнатися, скільки заборгував перед «Полтаватеплоенерго» виконком Кременчуцької міської ради. Він назвав оператору адресу та через деякий час дізнався суму боргу — 1 млн 128 тис. 190 грн.
На запитання журналістів що ж робити кременчужанам, платити «Полтаватеплоенерго» за цим тарифом чи не платити, міський голова сказав, що можна не платити, але уважно дивитися на термін, щоб надавач послуги теплопостачання не подав до суду, бо тоді прийдеться заплатити.
Своєю чергою Наталія Макаруша зазначила, що остаточне рішення суду по цьому кейсу буде отримано у жовтні цього року, і що Феміда розсудить.
Наталія Макаруша також розповіла, що у «Полтаватеплоенерго» підписано договір з місцевим виконавцем послуги повірки приладів обліку. За її словами, після подачі відповідної заяви споживачеві нададуть контакти надавача цих послуг й буде призначено день та час, коли прийде інспектор і виконає повірку. Тут же на місці він опломбує лічильник та автоматично передасть дані у відділ збуту.
Під час екскурсії зайшла мова про те, що було зроблено в новому приміщенні відділу збуту на Театральній. Зокрема було заявлено, що уся оргтехніка нова, а також закуплені нові меблі.
Генеральний директор ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Олександр Олексенко розповів, що оренда минулого приміщення коштувала 100 тис. грн на місяць, а зараз вартість оренди складає 60 тис. грн.
Графік роботи відділу збуту:
А ще тут буде новий годинник :)
Більш детально дивіться у відео:
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