Скільки складає борг виконкому за тепло, та де у Кременчуці знаходиться відділ збуту «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 371

Сьогодні, 18 липня, у Кременчуці відновив роботу відділ збуту ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», який тепер знаходиться на першому поверсі житлового будинку за адресою: вул. Театральна, 21 (біля Міського палацу культури).

І хоч це нове приміщення відділу збуту знаходиться вже не прямо на зупинці громадського транспорту, як раніше, все ж воно розташоване у місці сходження великих транспортних потоків, неподалік зупинок комунальних маршрутів № 1,5, 25, 3б, а також маршруток 15, 17, 11, 3б тощо.

На «відкриття» зібрався комунальний бомонд — керівництво «Полтаватеплоенерго», кременчуцький міський голова із заступниками та керівництвом «Теплоенерго», а також місцеві ЗМІ. Екскурсію ж відремонтованим приміщенням колишнього банку провела заступниця генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Наталія Макаруша.

Вона розповіла, що відділ збуту переїхав до нового приміщення задля створення комфортних умов для роботи персоналу підприємства та споживачів і абонентів, а також для надання деяких послуг, що не стосуються безпосередньо теплової енергії: підписання договорів, отримання актів і рахунків, звірка даних по комерційних вузлах обліку тощо.

— Сподіваюся і персоналу, і абонентам у цьому приміщенні буде зручно та комфортно. А деякі питання, які виникають, вирішуватимуться шляхом діалогу, — зазначила Наталія Макаруша.

Зі свого боку, міський голова Віталій Малецький зазначив, що сьогоднішнє відкриття цього центру обслуговування — ще один крок до того, щоб обласне комунальне підприємство стало ближчим і зрозумілішим для кременчуцьких споживачів.

— Попри наші без перебільшення складні відносини щодо формування тарифів «Полтаватеплоенерго» і нашу позицію, що тариф не має бути більшим за той, що був станом на 24 лютого 2022 року, все ж підтримуємо це підприємство у питаннях поліпшення якості обслуговування споживачів. Можливо частина наших питань буде так само ефективно вирішуватися, як швидко ви зробили тут ремонт і підготувалися до прийому кременчужан, — заявив Віталій Малецький.

У залі обслуговування споживачів розділено на фізичних та юридичних осіб. Тут також є дві лавки, для тих, хто очікуватиме у черзі. Не вистачає тільки кондиціонера. Тим більше, що в усіх інших приміщеннях як от бухгалтерія, юридичний відділ чи вони є.

До речі, задля експерименту, що перевірити як працює «вікно» для юридичних осіб, міський голова вирішив дізнатися, скільки заборгував перед «Полтаватеплоенерго» виконком Кременчуцької міської ради. Він назвав оператору адресу та через деякий час дізнався суму боргу — 1 млн 128 тис. 190 грн.

— Це по вашому новому тарифу. Ми не платимо, бо вважаємо тариф необґрунтовано встановленим, — заявив Віталій Малецький.

На запитання журналістів що ж робити кременчужанам, платити «Полтаватеплоенерго» за цим тарифом чи не платити, міський голова сказав, що можна не платити, але уважно дивитися на термін, щоб надавач послуги теплопостачання не подав до суду, бо тоді прийдеться заплатити.

— Але є й успішний досвід кременчужан. Жінка з вул. Переяслівської відсудила, й вона тепер не платить по новому тарифу. Про цей досвід можна дізнатись у наших юристів, вони можуть підказати, як скласти позовну заяву, — Віталій Малецький.

Своєю чергою Наталія Макаруша зазначила, що остаточне рішення суду по цьому кейсу буде отримано у жовтні цього року, і що Феміда розсудить.

— Але ми підемо до вищого суду, до Києва як завжди, — заявив на це міський очільник міста.

Наталія Макаруша також розповіла, що у «Полтаватеплоенерго» підписано договір з місцевим виконавцем послуги повірки приладів обліку. За її словами, після подачі відповідної заяви споживачеві нададуть контакти надавача цих послуг й буде призначено день та час, коли прийде інспектор і виконає повірку. Тут же на місці він опломбує лічильник та автоматично передасть дані у відділ збуту.

Під час екскурсії зайшла мова про те, що було зроблено в новому приміщенні відділу збуту на Театральній. Зокрема було заявлено, що уся оргтехніка нова, а також закуплені нові меблі.

Генеральний директор ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Олександр Олексенко розповів, що оренда минулого приміщення коштувала 100 тис. грн на місяць, а зараз вартість оренди складає 60 тис. грн.

— На зекономлені гроші ми й замовили меблі, яких не вистачало десь 60%. Щось підфарбувати, щось підбілити. На все десь 200 тис. грн, — зазначив Олександр Олексенко.

Графік роботи відділу збуту:

понеділок-четвер — 8.00-17.00 (перерва — 12.00-12.45)

п’ятниця-неділя — вихідні

А ще тут буде новий годинник :)

Більш детально дивіться у відео:

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