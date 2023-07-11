У Кременчуці абонвідділ «Полтаватеплоенерго» більше не прийматиме на проспекті Свободи, 8

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 475

З 12 липня абонентський відділ ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці припиняє прийом абонентів за звичною адресою: на проспекті Свободи, 8 у зв’язку з переїздом до нового приміщення.

Про це «Полтаватеплоенерго» повідомило на своїй facebook-сторінці.

З 20 липня фахівці абонентського відділу чекатимуть споживачів, які потребують допомоги чи хочуть отримати додаткову інформацію з питань надання послуг підприємства, за адресою: м. Кременчук, вул. Театральна, буд. 21 (район Міського палацу культури).

Телефони довідок залишаються незмінними:

050 457 4266

050 457 4265

050 457 4274

З приводу пломбування, розпломбування приладів обліку теплової енергії та гарячої води: 050 457 4268.

Читайте також: