У Кременчуці абонвідділ «Полтаватеплоенерго» більше не прийматиме на проспекті Свободи, 8

З 12 липня абонентський відділ ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці припиняє прийом абонентів за звичною адресою: на проспекті Свободи, 8 у зв’язку з переїздом до нового приміщення.
Про це «Полтаватеплоенерго» повідомило на своїй facebook-сторінці.
З 20 липня фахівці абонентського відділу чекатимуть споживачів, які потребують допомоги чи хочуть отримати додаткову інформацію з питань надання послуг підприємства, за адресою: м. Кременчук, вул. Театральна, буд. 21 (район Міського палацу культури).
Телефони довідок залишаються незмінними:
З приводу пломбування, розпломбування приладів обліку теплової енергії та гарячої води: 050 457 4268.
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