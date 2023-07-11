При внесені готівки на картку через термінали доведеться вказувати номер мобільного

Поповнити свою чи чужу банківську картку інкогніто невдовзі не вийде.
Національний банк України уточнив вимоги до надавачів платіжних послуг та їх комерційних агентів під час проведення ними операцій із внесення готівки, зокрема через ПТКС.
З 1 серпня до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС, додаються реквізити з номером мобільного телефону платника.
У разі внесення готівки за допомогою ПТКС (терміналу) для її зарахування на рахунки (банківську картку) платник має:
Водночас вимога щодо вказування номера свого мобільного телефону не поширюються на такі популярні платежі, як:
Зазначимо, що такі норми передбачені постановами Правління Національного банку України від 30 червня 2023 року № 90 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та № 89 «Про внесення Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні».
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