При внесені готівки на картку через термінали доведеться вказувати номер мобільного

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 376

Таку вимогу НБУ запроваджує для надавачів платіжних послуг з 1 серпня

Поповнити свою чи чужу банківську картку інкогніто невдовзі не вийде.

Національний банк України уточнив вимоги до надавачів платіжних послуг та їх комерційних агентів під час проведення ними операцій із внесення готівки, зокрема через ПТКС.

З 1 серпня до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС, додаються реквізити з номером мобільного телефону платника.

У разі внесення готівки за допомогою ПТКС (терміналу) для її зарахування на рахунки (банківську картку) платник має:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Водночас вимога щодо вказування номера свого мобільного телефону не поширюються на такі популярні платежі, як:

сплата комунальних послуг, послуг зв’язку та охорони;

оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплата проїзду в міському та приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Зазначимо, що такі норми передбачені постановами Правління Національного банку України від 30 червня 2023 року № 90 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та № 89 «Про внесення Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні».