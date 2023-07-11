У Кременчуці кличуть на майстер-класи з гончарства і малювання

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Заняття безкоштовні для військовослужбовців, учасників бойових дій та всіх, хто зазнав травми через війну

Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни, що на вулиці Ігоря Сердюка, 23/1, запрошує на майстер-класи з гончарства і малювання. Як йдеться на сторінці шпиталю у фейсбуці, ці майстер-класи безкоштовні для військовослужбовців, учасників бойових дій та всіх, хто зазнав травми через війну.

— У дитинстві ми завжди у піску намагалися знайти шматочки глини. Пам’ятаєте? Потім розім’яти в руках, відчути її тепло та пластичність. Бо глина — жива. І дуже енергетично потужна. Вона нейтралізує депресії та стреси, заспокоює, вбирає ваше тепло і світлі емоції, — йдеться в анонсі. — Якщо завжди мріяли попрацювати з глиною або фарбами, то приходьте до нас!

Найближчі заняття з гончарства відбудуться 13 липня о 17.00 та 15 липня об 11.00. Також 11 липня о 17.00 пройде майстер-клас з малювання.

Попередній запис: +38(067) 530 94 12 (Андрій).