У Кременчуці кличуть на майстер-класи з гончарства і малювання

Заняття безкоштовні для військовослужбовців, учасників бойових дій та всіх, хто зазнав травми через війну
Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни, що на вулиці Ігоря Сердюка, 23/1, запрошує на майстер-класи з гончарства і малювання. Як йдеться на сторінці шпиталю у фейсбуці, ці майстер-класи безкоштовні для військовослужбовців, учасників бойових дій та всіх, хто зазнав травми через війну.
Найближчі заняття з гончарства відбудуться 13 липня о 17.00 та 15 липня об 11.00. Також 11 липня о 17.00 пройде майстер-клас з малювання.
Попередній запис: +38(067) 530 94 12 (Андрій).
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