Кременчужанин виборов ІІІ місце на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 214

Кременчужанин Тарас Кузик виборов III місце на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років проходив з 6 по 9 липня в італійському місті Ауронцо-ді-Кадоре. Ці змагання зібрали найкращих спортсменів з усього світу.

Кременчук на змаганнях представляв вихованець КДЮСШ № 1 Тарас Кузик (тренер — Дмитро Саблін). Він посів третє місце на дистанції 500 метрів у каное четвірці, яке здобув разом зі своїми партнерами: Артемом Четвертаком із Запоріжжя, Володимиром Савчином зі Львову та Олександром Яцюком з Ковелю.

Також Тарас разом з Юлією Путніною посіли 4 місце на дистанції 500 метрів у каное двійці мікс. Спортсменів відібрали до складу олімпійської збірної.