Поліція розпочала розслідування через поножовщину між підлітками у Градизьку

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 0

Правоохоронці Полтавщини, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, з’ясовують обставини конфлікту, який стався між підлітками у Градизьку. Унаслідок сварки 12-річний житель Градизька отримав ножове поранення. Про це повідомили в пресслужбі Полтавської обласної прокуратури 11 липня.

Наразі дитина перебуває на лікуванні в медичному закладі.

У понеділок, 10 липня, до ЄРДР внесли відомості за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Нагадаємо, 9 липня на дитячому майданчику у Градизьку виник конфлікт між 12-річним потерпілим і двома підлітками (13 та 14 років). Суперечка закінчилась ножовим пораненням та госпіталізацією дитини.