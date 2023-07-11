Поліція розпочала розслідування через поножовщину між підлітками у Градизьку

Правоохоронці Полтавщини, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, з’ясовують обставини конфлікту, який стався між підлітками у Градизьку. Унаслідок сварки 12-річний житель Градизька отримав ножове поранення. Про це повідомили в пресслужбі Полтавської обласної прокуратури 11 липня.
Наразі дитина перебуває на лікуванні в медичному закладі.
У понеділок, 10 липня, до ЄРДР внесли відомості за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).
Нагадаємо, 9 липня на дитячому майданчику у Градизьку виник конфлікт між 12-річним потерпілим і двома підлітками (13 та 14 років). Суперечка закінчилась ножовим пораненням та госпіталізацією дитини.
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