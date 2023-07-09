У Градизьку конфлікт між дітьми завершився ножовим пораненням та госпіталізацією — Носа

Вчора, 23:57 Переглядів: 18

9 липня у Градизьку конфлікт між дітьми завершився ножовим пораненням та госпіталізацією. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Градизький селищний голова Мирослав Носа.

З його слів, на дитячому майданчику вул. Травневій 14-річний хлопець вдарив ножем хлопця 13-трічного. Обставини встановлює поліція.

Нагадаємо, що 1 липня в районі парку у Градизьку відбулась бійка між неповнолітніми, в результаті якої двоє звернулись за допомогою медиків.