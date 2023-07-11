Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Афіша

У Кременчуці пройде семінар для підготовки спеціалістів, які працюють з підлітками 14-17 років

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1

 

Зареєструватися на захід «Енергія твого майбутнього» можна до 17 липня

У Кременчуці пройде навчально-креативний семінар «Енергія твого майбутнього». Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Захід проводиться, щоб підготувати спеціалістів для роботи з підлітками 14-17 років у розвитку їхньої життєстійкості, лідерства, вміння долати непрості життєві ситуації, планувати майбутнє, створювати з іншими нові ідеї та будувати кращий світ.

До участі запрошують практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти, молодіжних працівників, представників громадських організацій, що працюють з молоддю Кременчука.

Зареєструватись можна до 17 липня за посиланням. Підтвердження щодо участі надішлють не пізніше 18 липня.

Тренінг відбудеться з 24 до 28 липня у молодіжному парламенті Кременчука за адресою: вулиця Шевченка, 19/3.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: підлітки психолог семінар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх