У Кременчуці пройде семінар для підготовки спеціалістів, які працюють з підлітками 14-17 років

У Кременчуці пройде навчально-креативний семінар «Енергія твого майбутнього». Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
Захід проводиться, щоб підготувати спеціалістів для роботи з підлітками 14-17 років у розвитку їхньої життєстійкості, лідерства, вміння долати непрості життєві ситуації, планувати майбутнє, створювати з іншими нові ідеї та будувати кращий світ.
До участі запрошують практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти, молодіжних працівників, представників громадських організацій, що працюють з молоддю Кременчука.
Зареєструватись можна до 17 липня за посиланням. Підтвердження щодо участі надішлють не пізніше 18 липня.
Тренінг відбудеться з 24 до 28 липня у молодіжному парламенті Кременчука за адресою: вулиця Шевченка, 19/3.
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