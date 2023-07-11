Кременчужанина, який за гроші обіцяв «уникнення мобілізації», взяли під варту

Кременчужанину, якого нещодавно затримали під час того, як він отримував кошти за ухиляння від мобілізації, повідомили про підозру. Суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 160 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Полтавщини 11 липня. Наразі слідчі дії тривають, зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, 7 липня у Кременчуці поліціянти затримали 34-річного місцевого чоловіка на отриманні $8,5 тисяч за уникнення мобілізації. Фігурант фальсифікував медичні документи.
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