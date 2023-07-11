Кременчужанина, який за гроші обіцяв «уникнення мобілізації», взяли під варту

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 335

Він може вийти під заставу

Кременчужанину, якого нещодавно затримали під час того, як він отримував кошти за ухиляння від мобілізації, повідомили про підозру. Суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 160 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Полтавщини 11 липня. Наразі слідчі дії тривають, зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 7 липня у Кременчуці поліціянти затримали 34-річного місцевого чоловіка на отриманні $8,5 тисяч за уникнення мобілізації. Фігурант фальсифікував медичні документи.