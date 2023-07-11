Євро та злотий дорожчають: де в Кременчуці вигідніше обмінювати валюту 11 липня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 117

У вівторок, 11 липня, НБУ майже не змінив офіційні курси валют. Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 22 копійки, а польський злотий — на 10 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Курс готівкової валюти на це відреагував відповідно — євро подорожчав у купівлі-продажу на 10-15 копійок, а злотий у здачі на 10 копійок.

Сьогодні валюту в Кременчуці можна обміняти за таким курсом:

Долар США

купують — по 36,15-37,00 грн,

продають — по 37,20-37,60 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Індустріалбанку (37,00 грн за 1 $).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку та банку Південний (37,20 грн за 1 $).

Євро

купують — по 40,00-40,75 грн,

продають — по 41,00-41,30 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Укрексімбанку (40,75 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (41,00 грн).

Злотий

купують — по 8,40-9,00 грн,

продають — по 9,14-9,40 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Креді Агріколь Банку (9,00 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку (9,14 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500 $ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 11.07.2023 року: