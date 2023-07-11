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Водій Mercedes, який вчора у Лубнах зніс опору та паркан, виявився п’яним

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 251

 

На водія, який допустив ДТП, поліція склала два адміністративні протоколи

Під час оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася, 10 липня, близько 15.30, на вулиці Кононівській у Лубнах, поліцейські встановили, що 34-річний водій Mercedes, який зніс електроопору та паркан, був у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області за інформацією Лубенського райвідділу поліції.

На правопорушника складено адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення щодо притягнення правопорушника до відповідальності.  

Також встановлено, що в автомобілі перебувало двоє пасажирів. На щастя, ніхто із них серйозно не постраждав. 

Нагадаємо, вчора на Полтавщині Mercedes-Benz зніс електроопору та паркан.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція поліція Полтавщини ДТП Лубни нетверезий водій
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