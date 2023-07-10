На Полтавщині Mercedes-Benz зніс електроопору та паркан

Сьогодні, 10 липня, близько 15.30, у Лубнах на вул. Кононівській сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій суттєво постраждали іномарка та паркан.
Про це повідомили в Лубенському райвідділі поліції.
За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на металевий паркан приватного домогосподарства.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Лубенщини та слідчі Головуправління поліції Полтавщини, які встановлюють всі обставини та причини ДТП.
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