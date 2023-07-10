У Кременчуці на пішохідному переході збили літню жінку

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Сьогодні, 10 липня, близько 11.00 у Кременчуці на вул. Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала літня жінка.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ, під керуванням 55-річного місцевого водія, здійснив наїзд на 80-річну жінку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу.

Унаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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