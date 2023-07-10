Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці на пішохідному переході збили літню жінку

Сьогодні, 16:58 Переглядів: 276

 

Пішоходку ушпиталили, а поліція з’ясовує обставини ДТП

Сьогодні, 10 липня, близько 11.00 у Кременчуці на вул. Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала літня жінка.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ, під керуванням 55-річного місцевого водія, здійснив наїзд на 80-річну жінку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу.

Унаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ДТП постраждалі жінка пішохідний перехід збили людину ВАЗ поліція ушпиталили Кременчуцьке районне управління поліції вул. Шевченка ст. 286 ККУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх