«Укрзалізниця» розрахувалася з Крюківським вагонобудівним заводом за 100 вагонів, — Лунін

Заборгованість перед Крюківським вагонобудівним заводом погашена. «Укрзалізниця» у повному обсязі розрахувалася з підприємством за поставлені у межах держзамовлення 100 пасажирських вагонів.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації, Дмитро Лунін.
Раніше ми писали, що Крюківський вагонзавод передав «Укрзалізниці» останні вагони зі 100 замовлених.
Нагадаємо, 25 червня 2021 року АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали угоду на постачання 100 пасажирських вагонів. Ціна договору склала 3 млрд гривень.
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