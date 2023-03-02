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Крюківський вагонзавод передав «Укрзалізниці» останні вагони зі 100 замовлених

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 235

Розрахунків за контрактом поки що немає, але «Питання наразі у стадії вирішення»

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ) передав «Укрзалізниці» 15 пасажирських вагонів, виготовлених на підприємстві за контрактом 2021 року.

 

Як повідомили у Мінрегіоні, 1 березня в Києві  передача відбулася за участі віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, керівництва Укрзалізниці та членів наглядової ради ПАТ «КВБЗ».

— Мені приємно повідомити всім, що доручення Президента України Володимира Зеленського з виготовлення 100 вагонів, а також 6 дизель-поїздів ДПКр-3 виконано, попри непрості умови та труднощі  воєнного часу, — сказав голова наглядової ради підприємства Максим Крамаренко.

У кожному з переданих 15 вагонів передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, де є спеціальні спальні місця зі зміною кута нахилу дивану і фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами.

 

Інші нові пасажирські вагони, отримані в рамках замовлення, обладнано кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією на кожному купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника.

Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.

8 раніше поставлених вагонів вже успішно працює на маршрутах, що прокладено до країн Європи. Отримані ж 15 вагонів, за інформацією АТ «Укрзалізниці», курсуватимуть у складах поїздів як на вітчизняних, так і на міжнародних маршрутах.

 

За даними «Кременчуцького Телеграфа», АТ досі не розрахувалася за виконаний контракт. На підприємстві додали, що «питання наразі — у стадії вирішення».

11 січня 2023 року на КВБЗ заявили, що «Укрзалізниця» не розрахувалася з КВБЗ за 66 пасажирських вагонів із 85 поставлених. Станом на 10 січня 2023 року не погашено борг за частину поставок у 2021 році (прострочення становить 13 місяців) і повністю за весь 2022-й. Нині заборгованість АТ «Укрзалізниця» за договором складає понад 1,4 млрд гривень.

Через це потужне кременчуцьке підприємство вимушено пішло у простій на невизначений час.

В «Укрзалізниці» пояснили, чому не розраховуються із Крюківським вагонзаводом

Нагадаємо, У 2022 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив і поставив Укрзалізниці 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року, а не 25, як було оголошено раніше. Перші 20 вагонів УЗ отримала у 2021 році. З листопада 2021 року завод не отримував кошти за виготовлені для УЗ вагони. Наразі сплачено тільки за 15 з 85 вагонів.


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Автор: Ольга Мінчук Фото: Мінрегіон, КВБЗ
Теги: Крюківський вагонзавод КВБЗ Укрзалізниця вагони
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