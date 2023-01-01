Крюківський вагонзавод поставив УЗ 65 пасажирських вагонів за рік

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УЗ ще не розрахувалася за отриманий рухомий склад

У 2022 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив і поставив Укрзалізниці 65 пасажирських вагонів за контрактом 2021 року, а не 25, як було оголошено раніше, пише ЦТС .

На КВБЗ нагадали, що за даним контрактом перші 20 вагонів УЗ отримала у 2021 році. Тобто всього на цей час УЗ отримала 85 зі 100 передбачених угодою пасажирських вагонів.

Однак, як стверджують на підприємстві, з листопада 2021 року завод не отримував кошти за виготовлені для УЗ вагони. Наразі сплачено тільки за 15 з 85 вагонів.

На підприємстві наголошують, що отримання коштів є критично необхідним для завершення державного замовлення у повному обсязі та забезпечення постачання решти вагонів у кількості 15 одиниць.