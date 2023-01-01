«Генератор включаємо рідко, бо виходить дорого»

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«Моя дитина писала листа до Святого Миколая і спитала мене, чи можна у нього попросити генератор». Такою історією з нами поділилась кременчужанка Ольга. Після масованих атак по енергоструктурі та постійних відключок від електроенергії генератори та всеможливі підзарядні девайси стати кращим подарунком до новорічних свят. Ціни на них підскочили у рази, а діставати пристрої часто доводиться з-за кордону, адже придбати не так й просто через дефіцит. Ми поспілкуватись із кременчужанам. що вже облаштували на зиму оселі альтернативними пристроями та запитали, у скільки виходить користування:

— Ми придбали генератор ще до війни, у 2021 році. Тоді він коштував 13 тис. грн: звичайно, зараз це в кілька разів дорожче. Потужність 3 кВ. Побоювались його самі підключати, але все виявилося надзвичайно просто. Влазить у нього майже 20-літрова каністра бензину. В тестовому режимі він мав пропрацювати 20 годин. За попередніми підрахунками, споживає 0,4- 0,6 л пального на годину. У нас триповерховий будинок, у якому за рахунок генератора працює газовий котел з насосами, освітлення, холодильник, роутер: більш нічим не користуюсь. Тож коли вмикаємо генератор є гаряча вода й опалення, бо насоси працюють від електрики.

Шумить сильно. Стоїть на вулиці, як і має бути, за 6 м від зовнішньої стіни. Але довелося йому майструвати жерстяний дах від снігу. Такі прості генератори не розраховані на автоматичний запуск: треба смикати, як у бензопилі. Дівчатам вкрай незручно його заводити, з першого разу не виходить.

Загалом, користуватися виходить дорого: десь 25 грн на годину. Але ми його вмикається рідко, переважно заради інтернету, аби можна було працювати. За весь час з осені витратили десь 30 літрів бензину. Здається, каністра бензину 2000 грн коштувала.

— Два місяці тому придбали генератор за 75 тис. грн. Планували придбати ще до масових атак на інфраструктуру, але довго тягнули. І на наших очах він подорожчав 20 тисяч. А зараз вже коштує десь 100 тисяч…Його потужність 8 кВ. При середньому навантаженні споживає 1.5 літри бензину у годину, при максимальному — до 3 л на годину Тож за годину роботи при середньому навантаженні виходить, що вартість роботи десь 75 грн. Тож його не підключатимеш постійно, але він і не розрахований на безперервне навантаження. Тож не буде працювати цілодобово.





— У нас працює інверторний бензиновий генератор: купляли давно, тоді обійшовся близько 15 тис. грн, а зараз вартість підвищилась в рази. Та й не дістати: знайомі у чергу на січень стоять на покупку генератора. Потужності, в принципі, вистачає на все у будинку крім бойлера. Працює холодильник, мікрохвильовка і навіть пральна машина. Але ж не все разом: по черзі, інакше не потягне. Генератор вмикаємо не часто, адже виходить доволі дорого. Переважно, коли довга відключка та потрібно запустити інтернет та ноут.





Мешканці будинків опинились ще у важчій ситуації, адже генератор не можна поставити на балконі. Особливо потерпають ті, хто мешкає у будинках з автономним опаленням: разом зі зникнення світла, зникає і тепло, адже не працює котел. Рішення є, але коштує воно чимало. Родина кременчужан придбала Ecoflow — портативну зарядні станцію, що обійшлася десь у 2 тис. євро. Станція EcoFlow не шумить як бензиновий генератор і не дає шкідливих викидів в атмосферу. Вона може використовуватися в закритих приміщеннях.

— Придбали станцію потужністю 1800 Вт. Тобто, наприклад чайник чи пральну машину я не включатиму, але у мене працюватиме газовий котел, ноут, буде інтернет.

На випадок повного блекауту, якщо потрібно зарядити портативну зарядні станцію, родина придбала генератор.





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