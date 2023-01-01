Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Гроші, Споживач

«Генератор включаємо рідко, бо виходить дорого»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 81

 

У скільки кременчужанам обходиться світло та тепло від альтернативних джерел електроенергії

«Моя дитина писала листа до Святого Миколая і спитала мене, чи можна у нього попросити генератор». Такою історією з нами поділилась кременчужанка Ольга. Після масованих атак по енергоструктурі та постійних відключок від електроенергії генератори та всеможливі підзарядні девайси стати кращим подарунком до новорічних свят. Ціни на них підскочили у рази, а діставати пристрої часто доводиться з-за кордону, адже придбати не так й просто через дефіцит. Ми поспілкуватись із кременчужанам. що вже облаштували на зиму оселі альтернативними пристроями та запитали, у скільки виходить користування:

— Ми придбали генератор ще до війни, у 2021 році. Тоді він коштував 13 тис. грн: звичайно, зараз це в кілька разів дорожче. Потужність 3 кВ. Побоювались його самі підключати, але все виявилося надзвичайно просто. Влазить у нього майже 20-літрова каністра бензину. В тестовому режимі він мав пропрацювати 20 годин. За попередніми підрахунками, споживає 0,4- 0,6 л пального на годину. У нас триповерховий будинок, у якому за рахунок генератора працює газовий котел з насосами, освітлення, холодильник, роутер: більш нічим не користуюсь. Тож коли вмикаємо генератор є гаряча вода й опалення, бо насоси працюють від електрики.

Шумить сильно. Стоїть на вулиці, як і має бути, за 6 м від зовнішньої стіни. Але довелося йому майструвати жерстяний дах від снігу. Такі прості генератори не розраховані на автоматичний запуск: треба смикати, як у бензопилі. Дівчатам вкрай незручно його заводити, з першого разу не виходить.

Загалом, користуватися виходить дорого: десь 25 грн на годину. Але ми його вмикається рідко, переважно заради інтернету, аби можна було працювати. За весь час з осені витратили десь 30 літрів бензину. Здається, каністра бензину 2000 грн коштувала.

— Два місяці тому придбали генератор за 75 тис. грн. Планували придбати ще до масових атак на інфраструктуру, але довго тягнули. І на наших очах він подорожчав 20 тисяч. А зараз вже коштує десь 100 тисяч…Його потужність 8 кВ. При середньому навантаженні споживає 1.5 літри бензину у годину, при максимальному — до 3 л на годину Тож за годину роботи при середньому навантаженні виходить, що вартість роботи десь 75 грн. Тож його не підключатимеш постійно, але він і не розрахований на безперервне навантаження. Тож не буде працювати цілодобово.


— У нас працює інверторний бензиновий генератор: купляли давно, тоді обійшовся близько 15 тис. грн, а зараз вартість підвищилась в рази. Та й не дістати: знайомі у чергу на січень стоять на покупку генератора. Потужності, в принципі, вистачає на все у будинку крім бойлера. Працює холодильник, мікрохвильовка і навіть пральна машина. Але ж не все разом: по черзі, інакше не потягне. Генератор вмикаємо не часто, адже виходить доволі дорого. Переважно, коли довга відключка та потрібно запустити інтернет та ноут.


Мешканці будинків опинились ще у важчій ситуації, адже генератор не можна поставити на балконі. Особливо потерпають ті, хто мешкає у будинках з автономним опаленням: разом зі зникнення світла, зникає і тепло, адже не працює котел. Рішення є, але коштує воно чимало. Родина кременчужан придбала Ecoflow — портативну зарядні станцію, що обійшлася десь у 2 тис. євро. Станція EcoFlow не шумить як бензиновий генератор і не дає шкідливих викидів в атмосферу. Вона може використовуватися в закритих приміщеннях.

— Придбали станцію потужністю 1800 Вт. Тобто, наприклад чайник чи пральну машину я не включатиму, але у мене працюватиме газовий котел, ноут, буде інтернет.

На випадок повного блекауту, якщо потрібно зарядити  портативну зарядні станцію, родина придбала генератор.


А скільки вам обійшлись альтернативні джерела? Діліться власним досвідом :)

1
Автор: Олена ЯРЕМКО
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 51 від 22 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх