Батьки кременчуцьких дошкільнят відповіли, як справляються без дитячих садків

Депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець (фракція «Європейська солідарність») завершила опитування батьків щодо того, як батьки долають виклики, пов'язані з безпекою під час війни. Простими словами — як кременчуцьким батькам вдається працювати із закритими дитячими садками.
На анонімне опитування Лариси Гориславець відповіли 685 батьків.
Проаналізувавши відповіді, депутатка з’ясувала, що заробляти гроші на себе і дітей молодим родинам стало важче, а зачинені школи та дитячі садки ще більше знижують фінансові можливості сімей.
Результати опитування:
«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?»
Нагадаємо, Кременчук — чи не єдине місто в тиловій Україні та єдине на Полтавщині, де з 1 вересня не відновили очний процес навчання у школах. Майже три роки, враховуючи пандемію коронавірусу, учні не отримують повноцінної освіти в стінах навчальних закладів. Як кременчужани справляються із цими викликами, читайте у нашому матеріалі — Освіта під час війни: як надолужити прогалини дистанційки
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер