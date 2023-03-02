Батьки кременчуцьких дошкільнят відповіли, як справляються без дитячих садків

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 252

Депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець (фракція «Європейська солідарність») завершила опитування батьків щодо того, як батьки долають виклики, пов'язані з безпекою під час війни. Простими словами — як кременчуцьким батькам вдається працювати із закритими дитячими садками.

На анонімне опитування Лариси Гориславець відповіли 685 батьків.

Проаналізувавши відповіді, депутатка з’ясувала, що заробляти гроші на себе і дітей молодим родинам стало важче, а зачинені школи та дитячі садки ще більше знижують фінансові можливості сімей.

Результати опитування:

36% опитаних залучають родичів/друзів;

18% по черзі з чоловіком/дружиною;

16% звільнилися з роботи, щоб сидіти з дітьми;

10% перейшли на неповний робочий день;

6% відвідують приватний навчальний заклад;

4% наймають няню/педагога.

«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?»

Нагадаємо, Кременчук — чи не єдине місто в тиловій Україні та єдине на Полтавщині, де з 1 вересня не відновили очний процес навчання у школах. Майже три роки, враховуючи пандемію коронавірусу, учні не отримують повноцінної освіти в стінах навчальних закладів. Як кременчужани справляються із цими викликами, читайте у нашому матеріалі — Освіта під час війни: як надолужити прогалини дистанційки



